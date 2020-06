Charli D'Amelio a rendu visite à Chase Hudson au Hype House et voici ce que ça veut dire

Après plusieurs mois séparés, Charli et son ex Chase Hudson se sont retrouvés dans la nouvelle Hype House, et les fans se demandent ce que cela veut dire!

Peu de temps après qu'Addison Rae eut rendu visite à Bryce Hall au Sway House, c’est au tour de Charli de se retrouver au centre des rumeurs.

Charli, qui habite au Connecticut avec sa famille, semble être de passage à Los Angeles. Elle et sa soeur Dixie ont récemment annoncé avoir quitté le Hype House, mais cela n'a pas empêché Charli de rendre visite à ses amis dans leur tout nouveau palace.

Elle en a profité pour filmer quelques vidéos TikTok avec certains membres, dont son ex, Chase Hudson.

Dans la piscine, Charli fait semblant de ramener Chase vers elle avec une canne à pêche. Elle a accompagné la vidéo, tout simplement, des mots «the boy» qui signifient «le garçon».

Chase a lui aussi publié une vidéo accompagnée de son ex, disant «long time no see bruvv» («ça fait longtemps»). «Bruv» étant un autre mot pour «bro», cela laisse entendre qu’ils ne sont qu’amis.

On ne sait pas si cela veut dire que Charli pourrait redevenir membre du Hype House, ou si elle et Chase vont renouer leur lien, mais c’est intrigant!

De plus, le Hype House a récemment déménagé pour avoir plus de place afin d'accueillir potentiellement de nouveaux membres. Avec le Sway House qui vient de perdre 2 membres, certains croient que les deux maisons pourraient unir leurs forces pour devenir le «Swype House».

On va suivre tout cela de très près!