Si quand quelqu’un vous parle, vos joues rougissent et vous sentez des papillons dans votre ventre, cette personne doit être l’un de ces 4 signes!

Les grands séducteurs du Zodiaque sont ceux qui peuvent complimenter sans être creepy, et nous faire sentir bien en un instant.

Si vous êtes pro de la séduction, ou vous connaissez quelqu’un qui l’est, il y a fort à parier que l’astrologie aurait pu le prévoir.

Voici les 4 signes astrologiques les plus séducteurs:

4. Scorpion

Est-ce vraiment une surprise? Ce signe est associé au sexe, il est normal qu’il ait une facilité à séduire. Les Scorpion ont aussi un côté mystérieux qui attire les gens naturellement. Alors une fois la «proie» choisie, le Scorpion n’a qu’à attendre que l’élu de son coeur vienne à lui ou elle, et la magie va opérer!

3. Taureau

Les Taureau sont des séducteurs très tenaces et romantiques. Ils vont tenter de vous séduire par la bouffe, les cadeaux, les odeurs. Ils sont toujours bien mis sur une «date» et savent comment plaire. C’est aussi un signe qu’on associe souvent à la sensualité alors, comme les Scorpion, ils sont des aimants naturels!

2. Gémeaux

Le Gémeaux est le signe de la communication. Souvent, les gens de ce signe ont une facilité à s’exprimer, ce qui fait d’eux des séducteurs redoutables! Ils n’ont qu’à avoir une discussion honnête avec quelqu’un pour que cette personne tombe en amour avec eux. Leur défi, c’est trouver une personne qui les intéresse assez longtemps pour les séduire!

1. Balance

Les Balance ne vivent que pour séduire. Que ce soit des potentiels amoureux, des amis, un prof, un boss, le commis à l'épicerie, un inconnu qui croise leur regard, tout le monde y passe! En fait, cela vient tellement naturellement pour eux que, même quand ils ne croient pas être en train de flirter, ils le sont.

Étonnés que les Lion ne se retrouvent pas dans ce top 4? C’est parce que les Lion ne «cruisent» pas, ils se font cruiser.

