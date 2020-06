Elisabeth Rioux dévoile ses vergetures et lance un message positif

Enceinte de 8 mois, l’influenceuse a publié une photo montrant les vergetures sur ses fesses, et expliqué ce que cela voulait dire pour elle.

• À lire aussi: Elisabeth Rioux pose nue dans son bain et prouve qu'elle est la «quaranqueen»

Elisabeth Rioux n’est jamais gênée de montrer son corps sur les réseaux sociaux, et elle reste fidèle à elle-même durant sa grossesse.

Récemment, elle a remarqué un tout nouveau changement dans son corps, l’apparition de vergetures. Ces lignes apparaissent très souvent au courant de la grossesse, mais Elisabeth n’en avait toujours pas à 8 mois.

Contrairement à plusieurs, elle les attendait avec impatience! Elle a remarqué lorsqu’elle prenait des photos de son nouveau maillot qu’elle commençait à avoir quelques lignes sur son derrière.

La jeune femme a alors partagé une photo de ces nouvelles vergetures en partageant un message très inspirant.

On peut y lire: «Lorsque j’étais plus jeune, j’adorais le film Cars (Les Bagnoles) et mon personnage préféré était Mater (Martin). J’ai toujours aimé comment il se traitait lui-même. Malgré le fait que tout le monde croyait qu’il était étrange de penser comme ça, il voulait garder ses égratignures et refusait d’être réparé. Il voyait ses marques comme de beaux souvenirs alors que les autres les voyaient comme un défaut.»

Grâce à ce personnage, elle a appris à non seulement apprécier les marques sur son corps, mais même les adorer! Elisabeth explique ensuite qu’elle n’utilisait même pas de crème pour prévenir les vergetures, puisqu’elle trouve cela magnifique.

Pour elle, ce sera à jamais un souvenir de sa grossesse et de ce que c'était de créer la vie dans son corps. Ses vergetures la font sentir unique et elle avait très hâte de les partager avec ses abonnés!

Quelle belle façon de voir les choses.