Ta prochaine série préf est inspirée d'une vraie histoire de «true crime» terrifiante

La série Blood and Water est déjà assez troublante comme ça, mais attendez de connaître la véritable histoire derrière l’émission.

Un peu comme Elite, Gossip Girl ou même 13 Reasons Why, Blood and Water est une série pour ados qui tourne autour d’un mystère. C'est l'histoire d'une jeune femme de 16 ans, Puleng Khumalo, qui cherche depuis toujours sa grande soeur, kidnappée lorsqu’elle était bébé, 17 ans plus tôt.

Alors que Puleng change d’école, elle rencontre une fille très populaire et elle se met à croire qu’elle pourrait être sa soeur disparue. Voyez la bande-annonce juste ici:

Blood and Water prétend ne pas être inspiré de fait vécus, mais un cas qui a eu lieu à Cape Town en Afrique du Sud, où la série se déroule, ressemble trop pour être une coïncidence.

La véritable histoire est celle de Miché Solomon qui, lorsqu’elle avait 17 ans, a changé d’école. Dès son arrivée, tous les étudiants lui disaient à quel point elle ressemblait à une autre élève un peu plus jeune, Cassidy Nurse. Instantanément, les deux jeunes femmes ont ressenti une connexion très forte.

Quand les parents de Cassidy ont vu Miché pour la première fois, ils lui ont demandé si elle était née le 30 avril 1997, ce qui était le cas. La famille Nurse avait en effet eu un bébé cette journée là, mais celui-ci avait été kidnappé par une infirmière directement de l'hôpital.

Un test d’ADN a révélé qu’en effet, Miché Solomon était Zephany Nurse, le bébé kidnappé 17 ans plus tôt.

La fausse mère de Miché, Lovana, fut arrêtée et mise en prison, mais Miché lui a pardonné. Après tout cela, elle a décidé d’habiter tout de même avec son père adoptif qui, selon toutes les preuves, croyait que Miché était sa fille biologique.

Le plus fou dans cela, est que la famille Solomon et la famille Nurse n’habitaient qu’à 5 km de distance lorsque les enfants étaient jeunes!

Une histoire rocambolesque, tout comme la série Blood and Water! À voir sur Netflix dès maintenant.