Les fans croient que Addison Rae et Bryce Hall sont à nouveau ensemble pour cette raison

L’un des ex-couples les plus adorés de TikTok pourrait être de retour ensemble si on se fie à leurs plus récentes vidéos!

Addison Rae du Hype House et Bryce Hall du Sway House ont formé un couple durant quelques mois en 2019, pour finalement se séparer de façon amicale.

Depuis leur rupture, les deux ont parlé ouvertement des sentiments qu’ils avaient pour l’autre, laissant planer la possibilité d’une réunion éventuelle. Récemment, ils ne cessent d’être vus ensemble, donnant naissance à plusieurs rumeurs à leur sujet.

D’abord, lorsque Bryce a été arrêté en mai, Addison lui a démontré son soutien. Certains croient même qu’elle serait celle qui aurait payé sa caution pour qu’il sorte de prison.

• À lire aussi: Bryce Hall arrêté: Addison Rae démontre son support envers son ex petit copain

Puis, ils ont été aperçus ensemble à la même manifestation pour le mouvement Black Lives Matter.

Le clou du spectacle, ils ont tout récemment recommencé à faire des vidéos TikTok ensemble! Addison a partagé ce TikTok en compagnie de Bryce et Josh Richards, enregistré quelques jours plus tôt, avant que Josh ne quitte le Sway House.

Elle a ensuite publié une autre vidéo avec le Sway House, mais habillée autrement, laissant entendre que c’était une autre journée!

Bryce a ensuite partagé une vidéo où il ramène Addison vers lui avec une canne à pêche imaginaire.

Cute! Est-ce que c’est une confirmation qu’ils forment à nouveau un couple? On espère!

À voir aussi: