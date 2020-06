Les stars de TikTok sont acteurs dans des émissions dramatiques sur cette chaîne Youtube

Des stars de TikTok comme Dixie D’Amelio, Annie Leblanc, Griffin Johnson et Avani, sont acteurs dans des émissions sur Brat TV.

Si vous aimez TikTok, vous allez adorer la chaîne Youtube Brat TV. Fondé en 2017, ce média produit des séries originales qui sont exclusivement disponibles sur Youtube. Les émissions mettent en vedette les plus grandes stars des réseaux sociaux.

Bonus, les sous-titres français sont disponibles pour quelques séries!

Voici donc 5 des différentes émissions disponibles sur Brat TV:

1. Chicken Girls

La série la plus populaire de la chaîne, Chicken Girls suit un groupe d’amies au secondaire qui font aussi partie de la même troupe de danse.

Annie Leblanc joue le rôle principal de Rhyme et ses amies sont interprétées par d’autres stars du web comme Riley Lewis, Brooke Butler, Mads Lewis, et plusieurs autres. Hayden Summerall joue l’ami d’enfance et potentiel amoureux de Rhyme.

Avani Gregg a obtenu un rôle dans la saison 6, et les fans espèrent vraiment son retour dans la saison 7 qui devrait sortir en septembre 2020.

2. Attaway General

L’une des nouvelles séries, celle-ci raconte l’histoire de 4 jeunes qui font du bénévolat à l'hôpital du quartier. Ils doivent apprendre à travailler ensemble malgré le stress et leurs différences.

Les rôles principaux sont tenus par Dixie D’Amelio, Gabby Morrison, Lauren Kettering et Diego Martin.

Le copain dans la vraie vie de Dixie, Griffin Johnson, ainsi que Madi Monroe du Hype House ont tous les deux des rôles récurrents.

3.Total Eclipse

Une autre série assez récente, Total Eclipse met en vedette Mackenzie Ziegler dans le rôle d’une jeune fille qui se fait rejeter par son groupe d’amies.

On retrouve aussi Lauren Orlando, Emily Skinner et Nadia Turner dans cette série au sujet un peu plus sérieux et au look très professionnel.

4. Mani

Durant ses 5 saisons, cette émission suit Harmony, la petite soeur de Rhyme (dans Chicken Girls), jouée par Hayley Leblanc, et sa BFF Sky, jouée par Piper Rockelle.

Leur amitié est testée lorsque Harmony sort en secret avec le crush de Sky.

5. Zoe Valentine

Après le décès de sa soeur, Zoe, jouée par Anne Cathcart de To All the Boys I've Loved Before, se retrouve soudainement populaire à l'école.

Zoe est aussi une adepte de magie.

Allez voir ça!