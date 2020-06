Les 7 plus belles tendances maquillage à essayer cet été

L’été, ça donne envie de jouer un peu avec notre look beauté et d'expérimenter la couleur!

La saison estivale 2020 sera particulièrement colorée et vibrante, parfaite pour exprimer comment on se sent après 3 mois à l’intérieur.

Voici donc 7 tendances maquillage à recopier dans les prochains mois:

1. Le ligneur de couleur

Cette tendance permet de porter une touche de couleur, sans avoir à créer un maquillage complexe.

Cet été, on opte pour le ligneur orangé, vert néon, bleu royal, jaune ou même rose fuschia.

2. Le blush intense

Les «e-girls» l'avaient prédit, on applique le blush sur le nez cet été! Cela donne un look bonne mine, jeune et frais.

Et même si ce n’est pas une teinte bronzante, le blush appliqué au centre du visage donne l’impression qu’on a pris des couleurs.

3. Les ombres à paupières 2 couleurs

Pourquoi choisir un seul look sur les yeux quand on peut en faire 2?

C’est la façon parfaite d’utiliser toutes les teintes dans notre palette favorite.

4. Les paillettes

Pas juste des brillants, des perles, des joyeux... Tout est possible!

Que ce soit sur les yeux, les joues ou même les lèvres, on s’amuse cet été.

5. Les sourcils peignés vers le haut

La tendance est aux sourcils fournis et broussailleux depuis un moment déjà, mais en 2020, on pousse le look au maximum.

Avec un gel translucide, brossez vos sourcils vers le haut pour un look super naturel.

6. Le ligneur flottant

En plus d’expérimenter avec les ligneurs néons, on essaye de toutes nouvelles formes.

Que ce soit flottant sur la paupière ou encore graphique, cela remplace les ombres à paupières compliquées à merveille.

7. Le look «supermodel» des années 90

Des tons neutres, une ombre à paupière qui remonte l’oeil, un illuminateur qui met l’emphase sur les pommettes...

On s’inspire des plus grandes mannequins pour copier ce look cet été.