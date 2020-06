Ne manquez pas l’éclipse de la pleine lune «des fraises» de ce soir

Dans la soirée du 5 juin, on pourra voir une éclipse lunaire dans le ciel, et elle arrive en même temps qu’une pleine lune en Sagittaire.

On pourra l’observer à partir de 15h vendredi le 5 juin et la lune sera plus foncée qu'à l'habitude. Ce phénomène astronomique possède aussi une signification astrologique et promet de grands changements, tant au niveau personnel que global.

Voici ce que l’éclipse du 5 juin veut dire:

Signification d’une éclipse lunaire

Chaque année comprend environ 6 éclipses, et elles donnent du momentum pour évoluer collectivement. Cette éclipse va fermer le chapitre qui a débuté en juin 2019, et donner le ton pour le reste de l’année.

Les éclipses lunaires, et non solaires, ont aussi la capacité de décupler nos émotions. Nous sommes plus sensibles, oui, mais aussi plus alertes.

Signification de la pleine lune «des fraises»

Historiquement, les Premières Nations suivaient le calendrier lunaire, et non solaire comme nous faisons aujourd’hui.

La pleine lune «des fraises», qui s'appelle aussi parfois la pleine lune rose ou chaude, indiquait le début de la saison des fraises sauvages. Une fois tous les 20 ans, elle tombe le jour du début de l’été, soit le 20 ou 21 juin.

Signification d’une pleine lune en Sagittaire

Régi par l’ambitieuse planète Jupiter, le Sagittaire est synonyme de croissance, d'ouverture d’esprit et de collectivité.

Le Sagittaire étant le grand aventurier du Zodiaque, cette pleine lune donne envie d’apprendre à connaître des cultures qui ne sont pas les nôtres.

De plus, le Sagittaire étant un signe qui ne brise les règles que si elles sont injustes, on s’attend à voir de grands changements et des injustices exposées.

Signification de l’axe Gémeaux / Sagittaire

Lors de cette éclipse, l’axe Nord de la lune va se trouver en Gémeaux, alors que son axe Sud sera en Sagittaire.

Le Nord symbolise le futur. Le Gémeaux représente la communication, donc voilà ce qui se retrouve dans notre futur.

Le Sud représente ce qui doit arriver pour permettre cela, et le Sagittaire représente l’évolution et la croissance.

Cette éclipse va donc amener des changements, de la clarté en ce qui concerne nos émotions et ce que nous devons faire pour changer, et aussi dicter le ton pour le reste de l’année.

Le 21 juin, donc assez bientôt, on aura droit à une seconde éclipse, solaire cette fois, dans le signe du Cancer. Puisqu’elle se déroule dans la 12e maison, celle de la spiritualité, on va ressentir le besoin de réfléchir sur notre vie et reconnecter avec notre âme.