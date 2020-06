Le créateur de «Riverdale» répond enfin aux accusations de discriminations raciales

Vanessa Morgan, qui joue Toni Topaz dans Riverdale, a dénoncé le traitement des personnages noirs dans l’émission et le créateur de la série a enfin répondu.

Roberto Aguirre-Sacasa, le créateur de Riverdale, a publié ses excuses à Vanessa, reconnaissant ses fautes dans cette histoire.

Dans une déclaration publiée sur Instagram, on peut lire: «On entend Vanessa. On aime Vanessa. Elle a raison. Nous sommes désolés et nous allons vous faire la même promesse que nous lui avons fait. Nous allons faire mieux pour honorer Vanessa et le personnage qu’elle joue. Ainsi que pour tous nos acteurs racisés. Le changement se produit et va continuer de se produire. Riverdale va prendre de l’expansion, et non rapetisser. Riverdale va faire partie du mouvement. Tous les scénaristes de Riverdale on fait un don au mouvement Black Lives Matter, mais nous savons que pour nous, le travail doit être fait dans la salle d’écriture.»

Le tout est en réponse au fait que Vanessa, la seule actrice noire ayant un rôle important dans Riverdale, ait déploré le fait que non seulement son personnage ne soit qu’un «side kick» pour Cheryl, mais aussi qu’elle est payée moins que ses collègues de travail blancs.

Ashleigh Murray et Hayley Law, qui jouaient Josie et Valerie, deux personnages noirs qui ont disparu de Riverdale après quelques saisons, ont exprimé être en accord avec Vanessa.

Vanessa a tout simplement répondu à Roberto en partageant sur Twitter sa déclaration.

Malheureusement pour nous, nous ne pourrons pas voir ces changements de sitôt, puisque la prochaine saison de Riverdale n'arrivera qu'en 2021.

À suivre!