«13 Reasons Why» saison 4 : Résumé de toutes les saisons à lire pour se rafraîchir la mémoire

La 4e et dernière saison de 13 Reasons Why sort ce vendredi le 5 juin, alors c’est le moment parfait de se rafraîchir la mémoire.

Capture d'écran Youtube

Il est temps de dire au revoir aux étudiants de Liberty High! Après 3 saisons rocambolesques remplies de morts et autres événements traumatisants, c’est normal de perdre un peu le fil. Pour être prêt à replonger dans le monde de cette série, nous vous avons préparé un résumé des 3 dernières saisons.

Voici donc tout ce qui s’est passé dans les 3 dernières saisons de 13 Reasons Why:

Résumé de la saison 1:

La première saison se penchait sur Hannah Baker et les 13 raisons derrière son suicide. Clay Jensen, qui était amoureux d’Hannah, trouve un jour une boîte remplie de cassettes. Elles révèlent petit à petit les événements qui ont poussé Hannah au suicide.

En gros, une suite de trahisons de la part de ses amis et de gestes dégradants venant des garçons de l’école ont lentement, mais sûrement, ruiné la confiance de Hannah.

Les cassettes ont aussi révélé que Bryce Walker est un violeur qui a non seulement agressé Jessica, mais aussi Hannah. Justin a été témoin de l’attaque sur Jessica, et n’a rien fait.

De plus, plusieurs personnes ont ignoré Hannah lorsqu’elle a tenté d’avoir de l’aide, dont Mr. Porter, le conseiller d’orientation de l’école.

Bien que Clay soit nommé comme étant l’une des raisons dans les cassettes, Hannah explique qu’il ne lui a pas fait de mal, elle voulait simplement qu’il entende son histoire.

Le dernier épisode de la saison révèle aussi que Tyler, qui subit énormément d’intimidation à l’école, a des fusils en sa possession. On voit aussi que Alex tente de se suicider.

Résumé de la saison 2:

La seconde saison de 13 Reasons Why se déroule 5 mois après la mort de Hannah, alors que ses parents poursuivent l’école pour négligence. En même temps, une série de polaroids dévoilent un gros secret.

Alex a survécu à sa tentative de suicide, mais a des pertes de mémoire.

Clay est hanté par le fantôme de Hannah et a l’impression de ne pas avoir été à la hauteur alors qu’il aurait dû la protéger. Tout ceci ruine sa nouvelle relation amoureuse avec Skye.

Justin a un problème de drogues et est sans domicile fixe, alors Clay le prend sous son aile et il emménage chez ses parents. Zach dévoile qu’il a eu une brève relation secrète avec Hannah.

Les cassettes sont éventuellement dévoilées au grand jour, révélant Bryce comme étant un violeur, mais il nie le tout. On apprend aussi qu’il a abusé de sa petite amie, Chloé, qui tombe enceinte de lui. Jessica est éventuellement convaincue de contacter la police.

Bryce est formellement accusé, mais ne reçoit que 3 mois de probation. Tout au long de la saison, Monty tente d’intimider les élèves pour cacher le fait qu’il a été témoin du viol de Hannah et, éventuellement, il bat violemment Tyler. Au bout du rouleau, Tyler décide de mettre le feu au bal des finissants, mais Clay le calme, puis l’aide à se débarrasser de ses fusils.

Résumé de la saison 3:

La saison 3 ouvre sur un mystère: Bryce s’est fait assassiner, mais par qui? Elle introduit aussi un nouveau personnage, Ani, la fille d’une employée de la famille de Bryce qui se rapproche de lui.

Tous les personnages, soit Clay, Justin, Jessica, Zach, Tony et Alex, s’entendent pour protéger Tyler. Avec la pression de l’enquête policière sur la disparition (et l’éventuel meurtre) de Bryce, cela fait beaucoup.

Jessica est en couple avec Alex, mais le laisse pour entreprendre une relation secrète avec son ex, Justin.

On découvre éventuellement que Zach a attaqué Bryce pour se venger du fait que celui-ci l’a blessé au Football, ruinant sa carrière. Il croit avoir tué Bryce, mais on apprend finalement que ce soir là, Jessica et Alex ont trouvé Bryce sur le bord de l’eau, gravement blessé. Au lieu de l’aider, Alex le pousse dans l’eau, et il meurt.

Monty se fait éventuellement arrêter pour son attaque envers Tyler, et se fait tuer en prison. Le groupe décide de faire passer le meurtre de Bryce sur Monty.

Par contre, deux événements qui auront certainement une grande importance dans la saison 4 se déroulent à la toute fin de la saison 3! Premièrement, Winston, avec qui Monty avait une relation sexuelle, se doute de quelque chose et confronte Ani.

Ensuite, des pêcheurs retrouvent le sac contenant les fusils de Tyler que Clay et Tony avaient tenté de faire disparaître.

Bien que ni Bryce ni Monty ne soient en vie, Tyler et Alex risquent la prison, tout comme tous ceux qui ont aidé à les protéger.

À suivre!