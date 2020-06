Le Hype House a déménagé et la nouvelle maison est plus grosse qu'un hôtel

Le Hype House est l’un des groupes les plus populaires sur TikTok, et il faut croire que leur ancienne maison n’était plus assez grosse pour eux!

Le déménagement a eu lieu le 31 mars et, depuis, on peut voir des membres comme Thomas Petrou, Chase Hudson, Kouvr Annon, Alex Warren et Ryland Storms qui sont présents sur les lieux.

Selon une publication Instagram du compte à potins TikTokRoom, Ryland Storms du Hype House a expliqué que la raison du déménagement est tout simplement le fait qu'ils avaient besoin de plus d'espace. Sur une note plus excitante, Ryland a aussi dit que des nouveaux membres allaient peut-être se joindre au groupe très bientôt!

En voyant la façade de la nouvelle maison, plusieurs fans ont cru voir un hôtel. Ce n'est néanmoins qu'une seule immense maison.

