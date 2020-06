7 compagnies locales «black owned» à connaître et à encourager

On le répète depuis le début de la pandémie : il est important d’acheter local, plus que jamais, en ce moment. Notre pouvoir décisionnel d’achat a un réel impact sur nos artisans d’ici.

C’est pourquoi on doit donner de l’espace aux compagnies qui appartiennent à des communautés racisées marginalisées afin qu’elles puissent prospérer. On vous invite à suivre, aimer et acheter des produits de ces compagnies «black owned» bien d’ici qui offrent de tout : de la beauté à la mode, en passant par de la déco pour votre maison.

Beauté

Apprenti Ôr'ganik

Apprenti Ôr'ganik propose une gamme de produits de soins pour le corps thérapeutiques, fabriqués avec des ingrédients naturels et biologiques. La fondatrice, Alexe, crée tous ses produits à la main, à Montréal.

Luxcey Beauty

Si vous cherchez des soins pour le visage de qualité vous devez aller faire un tour sur leur boutique en ligne qui propose exfoliants, huiles et sérums pour dorloter notre peau. La créatrice de la marque, Rose Gwet, s’est lancée dans la fabrication de crème pour le visage dès l’âge de 16 ans. Une véritable passionnée!

Atelier Sirah

Pour du maquillage «aesthetic» pour enjoliver votre minois, aller jeter un coup d'œil à la boutique Atelier Sirah qui propose des gloss gourmands, mais aussi une sélection de produits pour le corps et le visage. Tous ses produits sont en rupture de stock en ce moment, mais vous pouvez la suivre sur Instagram pour connaître les lancements futurs!

Mode

Lunar Lounge Wear

Si vous cherchez un pyjama assez beau pour le porter lors d'une soirée entre amis, allez faire un tour sur le site de Lunar Loungewear. La marque propose des ensembles de pyjamas en satin mignon comme tout que l’on peut même personnaliser avec ses initiales (ou celles de quelqu’un qu’on aime).

Selfish Swimwear

Celles qui aiment les imprimés «bold» ou encore les couleurs vives vont trouver leur compte chez Selfish Swimwear. Vous y trouverez des modèles en plein dans les tendances du moment et leurs maillots sont coupés pour enjoliver nos courbes. La créatrice de la marque, Naomie Caron, mise sur des tissus recyclés de qualité et des coupe et couleurs qui traversent l’épreuve du temps.

Saint Lyon

Vos leggings et soutiens-gorge de sport ont besoin d’un petit «refresh»? Allez voir sur Saint Lyon Apparel qui propose tout un éventail de vêtements de sport à bon prix. On aime leur collection 2020 monochrome et leurs leggings sans couture ultra confortables (et avec des poches!).

Maison

Fleur Maison

L’entrepreneur originaire de la Rive-Sud offre plein de produits déco/lifestyle pour les amateurs de culture pop. Que ce soit des imprimés ou des coussins, la boutique a de tout pour mettre une petite touche spéciale à votre appartement/maison.

Pour encore plus d’inspiration/entrepreneurs à encourager, vous pouvez suivre Black Montreal Business sur Instagram, une plate-forme qui met de l’avant les créateurs afrodescendants d’ici (on y a d’ailleurs fait plusieurs découvertes!).