Les tendances coloration cheveux de l’été 2020

Quelles seront les couleurs de cheveux les plus populaires de l’été? Avec la réouverture des salons de coiffure au Québec le 1er juin, et à Montréal et Joliette le 15 juin, on peut enfin y penser!

Avec l’arrivée d’une nouvelle saison, on a souvent envie d’un petit renouveau. Surtout quand cela fait plusieurs mois que nos cheveux sont au naturel!

En regardant les tendances de l’été en matière de couleur de cheveux, on voit justement que plusieurs découlent directement du confinement. On remarque des colos très naturelles, alors que d’autres sont aussi «funky» que nos expérimentations en quarantaine.

Voici donc les 14 colorations les plus tendance de l’été 2020:

1. La repousse

Qu'elle soit intentionnelle ou pas, la repousse permet de ne pas avoir à faire retoucher notre coloration chaque mois! En plus de cela, elle donne un look plus naturel et relax.

2. Les deux mèches de «e-girl»

Les deux mèches décolorées à l’avant du visage sont très tendance en ce moment. Vous pouvez aussi expérimenter avec de la couleur!

3. Le rose

Le rose fut LA teinte maison vedette durant la quarantaine, et on imagine que plusieurs vont vouloir essayer une version plus professionnelle durant la saison estivale.

4. Les reflets caramels

Cette couleur de mèche fait bien autant aux cheveux châtains, que bruns et même noirs! Le caramel apporte la chaleur que l’été évoque, sans être trop pâle.

5. Les colorations temporaires

Une autre tendance du confinement qui va continuer de se retrouver partout. Pourquoi s’engager à une couleur quand on peut en essayer plusieurs!

6. Les mèches larges

Un peu comme les mèches de «e-girl», les grosse bandes sont aussi très tendance. Elles peuvent se retrouver sur la tête, ou dissimulées puis révélées lorsqu’on attache nos cheveux.

7. Les cheveux de plage

On veut donner l’impression que nos cheveux ont été décolorés par le soleil avec ce type de teinture. On peut obtenir ce look avec des trucs maison, ou en salon avec un balayage stratégique.

8. Le roux naturel

Cet été, on «rock» notre couleur naturelle, surtout si on a la chance d’être rousse!

9. Le blond-beige

Ce blond n’est ni trop doré, ni trop platine. Il rappelle la couleur du sable sur la plage ou des biscuits au sucre, et on adore.

10. Encadrer son visage

Si vous aimez la tendance «e-girl» mais trouvez le contraste trop fort, optez simplement pour des mèches un peu plus pâles que le reste de vos cheveux pour encadrer votre visage.

11. Le brun unidimensionnel

Le brun foncé uni revient en force cette saison. Pas de mèches, de reflets, de repousse, rien!

12. Le auburn

Entre le roux et le brun se retrouve le auburn, une coloration chaude et attirante, parfaite pour l’été.

13. Le «sombré» caramel

Au lieu d’avoir un ombré dramatique qui passe du noir au blond, on adoucit la tendance en passant du brun foncé à un brun plus clair.

14. Le «strawberry blonde»

Le blond vénitien est parfait pour celles qui veulent expérimenter avec le roux, sans y aller trop intense.