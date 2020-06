Cole Sprouse s’est fait arrêter alors qu’il manifestait contre le racisme

Cole sprouse participait à une manifestation pacifique lorsqu’il a été détenu par la police, et il a documenté le tout sur Instagram.

Patricia Schlein/WENN.com

Sous une publication Instagram disant «Black Lives Matter», l'acteur a expliqué la situation, et que nous devons prendre son histoire comme un exemple de «privilège blanc».

«Un groupe de manifestants pacifiques et moi-même avons été arrêtés hier à Santa Monica», a-t-il raconté, précisant qu'il ne s'agissait pas d'une nouvelle sensationnaliste à propos de lui, mais d'une chose beaucoup plus importante.

«J’ai été détenu alors que je démontrais ma solidarité avec plusieurs autres à Santa Monica. On nous a donné l’option de partir et on nous a dit que si nous ne le faisions pas, nous serions arrêtés. Alors, plusieurs ont choisi de s’en aller, nous nous sommes retrouvés face à une autre ligne de policiers qui bloquaient notre chemin et qui ont commencé à nous enserrer les mains.»

Cole continue en expliquant que, bien qu’il ait été arrêté, son arrestation n’est rien comparativement à ce que les personnes noires peuvent vivre.

D'ailleurs, des fans ont filmé la scène avant que Cole soit détenu. On peut le voir en train de prendre des photos de la manifestation.

À ce sujet, Cole a ajouté: «Il faut dire qu’en tant qu’homme hétérosexuel blanc et en tant que personnalité publique, les conséquences institutionnelles de mon arrestation ne sont rien en comparaison avec d’autres personnes de ce mouvement.»

Cole a terminé en expliquant qu’il ne pouvait pas se prononcer plus sur le mouvement, mais il a partagé un document contenant de multiples ressources, qu’on peut trouver juste ici.

Cole n’est pas la seule célébrité à avoir participé aux manifestations: Halsey, Ariana Grande, Camila Cabello et Shawn Mendes étaient eux aussi présents.

Par contre, Cole semble être le seul qu'on ait arrêté.