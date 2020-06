Les 10 meilleurs films et séries sur le racisme à voir pour s'éduquer

Avec la situation actuelle aux États-Unis, plusieurs d’entre nous cherchent à s’éduquer sur le racisme. En plus de toute l'information en ligne et ailleurs, il existe une tonne de films et séries à ce sujet à notre disposition.

Crédit IMDB

On sait que George Floyd a été assassiné par un policier (qui avait déjà à son dossier 17 plaintes de brutalité policière) alors qu’il se faisait arrêter parce qu’il était soupçonné d’avoir utilisé un faux 20$ dans un dépanneur. Mais George Floyd n’est qu’un exemple parmi tant d’autres. C’est pour cela que les gens à travers le monde s’insurgent et demandent à ce que la situation change. Parce qu’aux États-Unis, des gens se font tuer tout simplement à cause de la couleur de leur peau.

Puisque le cinéma a toujours été un reflet du climat actuel, plusieurs films et séries se penchent sur ce fléau.

Voici donc une liste de 10 films et séries à voir pour s’informer sur le racisme systémique aux États-Unis:

Pour comprendre l’histoire du racisme aux États-Unis...

1. 12 Years a Slave (Esclave pendant 12 ans)

En 1841, Solomon Northup est un homme libre qui vit avec sa femme et leurs deux enfants à Saratoga Springs, dans l'État de New York. Il gagne sa vie en tant que charpentier et joueur de violon. Un jour, il est approché par deux hommes, de prétendus artistes, qui le droguent et l'enchaînent avant de le vendre comme esclave.

2. Selma

Selma est le récit des événements historiques ayant eu lieu dans la ville (puis sur la route entre Selma et Montgomery), qui ont été dénommés les Marches de Selma à Montgomery. Notamment, le film représente le rôle qu'a joué Martin Luther King.

3. The Help (La Couleur des sentiments)

Dans les années 60, une jeune journaliste décide de faire une enquête sur les conditions de vie des employés noires qui travaillent pour des familles blanches. Elle parvient à convaincre deux d'entre elles de témoigner des brimades et des humiliations dont elles sont victimes au quotidien.

4. BlackKklansman (Opération infiltration)

En 1972, Ron Stallworth est le premier policier noir à être engagé à Colorado Springs. Il décide d’infiltrer l’organisation raciste le Ku Klux Klan en se faisant passer pour un blanc. Son collègue blanc et juif sera chargé d’être le visage de l’opération lors des rendez-vous en personne avec le Klan.

5. Hidden Figures (Les Figures de l’ombre)

L’histoire vraie de Katherine Johnson, une mathématicienne qui, en 1962, devient la première Afro-Américaine à participer à un groupe de recherche de la NASA. Au début, elle est ignorée de ses collègues blancs et doit travailler à partir de données partiellement masquées sous les ordres de Paul Stafford, un homme croyant en sa supériorité intellectuelle et refusant de reconnaître le travail de Katherine.

Pour comprendre la brutalité policière d’aujourd’hui...

6. The Hate U Give (La Haine qu'on donne)

Starr Carter vit entre deux mondes, sa communauté noire, et sa vie à l’école où ses amis et son petit ami sont blancs. Lorsqu’elle voit son meilleur ami Khalil se faire tuer sous ses yeux sans raison par un policier blanc, tout s'écroule. Alors que la pression s'exerce sur elle de toutes parts pour qu'elle garde le silence sur ce qu'elle a vu, Starr est face à un dilemme cruel : se taire pour préserver sa vie, ou défendre les droits de son ami et de sa communauté.

7. Fruitvale station

Oscar Grant est jeune homme noir de 22 ans est sur le point de changer sa vie lorsqu’il se retrouve au mauvais endroit, au mauvais moment. Dans un wagon de métro, une bagarre explose entre Oscar et un homme de son passé, l’intervention policière dégénère.

Pour comprendre le racisme dans le système judiciaire...

8. When They See Us (Dans leur regard)

Cette mini-série de 4 épisodes raconte les faits des 5 jeunes hommes de couleur qui se sont fait accusés à tort d’avoir agressé une femme blanche dans Central Park en 1989. La série suit le procès, le parcours carcéral et la difficile réinsertion des cinq jeunes gens avant que leurs déclarations de culpabilité soient annulées en 2002.

9. 13th (Le 13e)

Ce documentaire explore les liens entre la race, la justice et l'incarcération de masse aux États-Unis. Le titre fait référence au treizième amendement à la Constitution des États-Unis qui a libéré les esclaves et interdit l'esclavage, à moins qu'ils ne soient emprisonnés à cause d'un crime.

10. Just Mercy (La voie de la justice)

Un jeune avocat noir du nom de Bryan Stevenson se penche sur le cas de Walter McMillian (surnommé "Jimmy D."), condamné à mort en 1987 pour le meurtre très médiatisé d’une jeune fille de 18 ans. Après avoir relu le dossier et trouvé des éléments troublants quant à la qualité de l'instruction, Bryan va être pris dans la complexité des manœuvres juridiques et politiques, tout en luttant contre des actes racistes.