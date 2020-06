Le mois de juin sera plus challengeant pour ces 4 signes astrologiques

On arrive enfin à la moitié de 2020 et le mois de juin va prouver que cette année n’est pas sur le point de devenir plus facile, surtout pas pour ces 4 signes astrologiques.

Ce mois va connaître plusieurs périodes où l’intensité sera à son comble. Tout d’abord, le 5 juin, une éclipse lunaire aura lieu dans le signe du Sagittaire le 5 juin, amenant son lot de changements imprévisibles.

Ensuite, à partir du 18 juin, on entre en période de Mercure rétrograde en Cancer. En plus du chaos auquel les rétrogrades nous ont habitués, nos émotions seront particulièrement chamboulées considérant le signe du Cancer.

Ensuite, le 20 juin, l’arrivée de l’été marquera aussi le début de la saison du Cancer, en même temps qu’une nouvelle lune le 21 juin. L’émotivité sera à son plus haut durant ces deux journées, il faudra donc faire attention aux décisions sur un coup de tête.

Voici donc les 4 signes qui auront le moins de juin le plus challengeant:

1. Sagittaire

Signe opposé du Gémeaux, les Sagittaire vont trouver surtout la première partie du mois difficile. Bien que ces deux signes se ressemblent sur certains aspects, les Sagittaire ont un besoin de suivre les règles beaucoup plus présent que leur opposé.

Durant la saison du Gémeaux, ils vont devoir laisser aller les choses et accepter le chaos qui s’installe dans leurs vies, et dans le monde, durant quelques semaines.

2. Cancer

Bien sûr, la rétrograde ainsi que la saison du Cancer qui débutent vers la fin du mois ne vont que décupler les émotions des gens de ce signe. Ces gens sont probablement déjà affectés par tout ce qui se passe aux États-Unis et pourront se sentir particulièrement épuisés émotionnellement en juin.

C’est le temps d’essayer d’utiliser sa tête plus que son coeur en focalisant sur des solutions et des actions concrètes.

3. Scorpion

Jusqu’au 25 juin, la planète de l’amour, Vénus, est en rétrograde. Tous les signes d’eau, ceux qui sont les plus émotifs, en seront affectés, mais surtout les Scorpion et leur intensité en amour. Depuis un petit moment, ils pourraient ressentir qu’il leur manque quelque chose du côté sentimental.

Lors de l’éclipse lunaire du 5 juin, la lumière sera mise sur ce qui manque, et ce sera un bon moment pour évaluer la situation et y remédier.

4. Poissons

Le mois de juin sera rocambolesque au niveau de votre carrière, alors que votre planète Neptune sera alignée avec la planète de l’agressivité, Mars, vers le milieu du mois. Vous risquez de vous sentir incompris au travail, ou tout simplement par une figure d’autorité.

Puis, le 23 juin, Neptune entamera sa rétrograde dans votre signe du Poissons, une période où vous pourriez avoir l’impression d’être au ralenti. Votre énergie reprendra du mieux vers la fin du moins quand Vénus terminera sa rétrograde.