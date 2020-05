Voici la tendance mode de l’été à adopter selon votre signe astrologique

Avec le déconfinement progressif et l’arrivée du soleil, c’est tout à fait normal de vouloir un petit vent de fraîcheur dans notre garde-robe.

Puisque chaque signe astro a sa personnalité unique, chaque tendance ne peut pas faire à tous et à toutes!

Voici donc quelle tendance de l’été adopter selon votre signe:

Bélier - Les polos

Coupés en «crop top» ou rentrés dans un pantalon taille haute, les polos sont de retour. Quoi de mieux qu’une tendance qui se porte aussi bien entre amis que sur le terrain de tennis pour les sportifs Bélier?

via Urban Outfitters

Chandail de rugby court, 64$ chez Urban Outfitter.

Taureau - Le cardigan

Si vous êtes Taureau, les chances sont fortes que vous soyez un peu fan du confinement. Rester à la maison n’est pas de la torture pour vous! Donc que ce morceau confortable et rassurant soit tendance, c’est parfait pour vous!

via Frank & Oak

Cardigan en tricot, 89,50$ chez Frank & Oak.

Gémeaux - Les morceaux 2 couleurs

Cette tendance, aussi appelée le «split print», est parfaite pour les Gémeaux et leur personnalité changeante! Pas capable de choisir entre des jeans pâles ou foncés? Le problème n’existe plus avec ce modèle!

via Boohoo

Jeans contrasté coupe «boyfriend», en rabais à 37$ chez Boohoo.

Cancer - Le bandana

Grands nostalgiques du zodiaque, les Cancer apprécient surtout les tendances qui viennent du passé. Le bandana est joli comme tout et leur rappelera en plus sans aucun doute des souvenirs d’enfance.

via Ardène

Bandana classique, 3,99$ chez Ardène.

Lion - Les ensembles coordonnés

Rien n’attire autant le regard qu’un ensemble coordonné, et personne ne veut autant l’attention que les Lion! Cet été, ils pourront faire tourner les têtes en portant un haut et un bas qui s’agencent à la perfection.

via Boohoo

Ensemble coordoné à volants, en rabais à 29$ chez Boohoo.

Vierge - Les «dad jeans»

Les Vierge ne sont pas les plus grands fans du changement, alors les tendances qui ne cessent d’évoluer, cela peut les énerver. Une chance, il n’y a pas une immense différence entre les mom jeans et les dad jeans, alors ça passe!

via H&M

Jeans large, 29,99$ chez H&M.

Balance - La transparence

Les gens de ce signe aiment tout ce qui est beau esthétiquement, et les vêtement transparents, ça rend un «feed» Instagram très joli. De plus, cela viendra chercher leur côté séducteur en dévoilant juste un peu de sous-vêtements!

via Aritzia

Chandail à manches longues, 35$ chez Aritzia.

Scorpion - Le crop top brassière

Les Scorpion sont des gens intenses qui ont une sexualité souvent assez prononcée. Pour eux, le mini crop top qui est presque une brassière, c’est la tendance parfaite! Révélatrice, mais tout en faisant #girlboss. C’est parfait!

via Zara

Top court, en rabais à 12$ chez Zara.

Sagittaire - Les cordons

Indépendante d’esprit, la personne de ce signe se fout un peu des opinions des autres, alors elle ne suit pas nécessairement les tendances. Par contre, qui dit cordon, dit vêtement ajustable, ce qui est parfait pour la Sagittaire toujours en mouvement.

via Simons

Chandail court ajustable, 29$ chez Simons.

Capricorne - Le «bucket hat»

Les Capricorne sont des gens occupés qui aiment bien prévoir leurs tenues d’avance. Le côté pratique du chapeau leur plaît beaucoup, puisqu’il s’ajoute ou s’enlève bien à n’importe quel «outfit» sans tout ruiner.

via Simons

Chapeau pêcheur de Steve Madden, 35$ chez Simons.

Verseau - La combinaison en jeans

Que ce soit une combinaison ou une salopette, le côté vintage et artistique de ce type de vêtement vient toucher une corde sensible chez les Verseau. Ce n’est pas le signe le plus fan des tendances, alors celle-ci, qui est un peu plus intemporelle, leur plaira.

via La Baie

Combinaison en denim, 100$ chez La Baie.

Poissons - La robe romantique

Tout ce qui flotte, qui a des volants ou des froufrous plaît au Poissons. Leur sensibilité se retrouve dans les vêtements qui émanent le romantisme et la féminité. Si c’est un morceau qui se portera aussi bien à la plage, c’est encore mieux!

Robe florale, 35$ chez H&M.