Voici 10 idées d’activités à faire dehors avec tes BFF en respectant la distance

On peut enfin se retrouver en groupes de 10 personnes dehors, mais que peut-on faire en respectant la distance?

Pas facile de jouer aux cartes ou pratiquer un sport d’équipe quand on veut éviter de toucher les autres. À moins de se désinfecter les mains entre chaque tour, ce n’est pas hygiénique!

Voici donc 10 idées d’activités à faire entre amis qui respectent les règles de distanciation:

1. Le Loup-garou

Normalement, le jeu du loup-garou se joue avec des cartes, mais le maître du jeu peut tout simplement montrer aux participants leur rôle au lieu de leur donner la carte. En gardant nos distances et en communiquant par clin d’oeil ou autre geste, c’est très faisable! Un petit rappel des règles juste ici.

2. Un pic-nic en mode «apportez votre lunch»

On peut aussi se retrouver dans la cour de quelqu’un, ou dans un parc, pour grignoter en groupe! Si chacun amène sa propre nourriture et qu’il n’y a pas de partage, cela respecte tout à fait les règles.

3. Cinéma-maison dehors

Encore une fois dans la cour de quelqu’un, si vous êtes bricoleurs, une fois le soleil couché, vous pouvez installer une toile sur le mur de la maison et y projeter un film! Vous pourriez aussi utiliser un écran de télé ou d’ordi, et des haut-parleurs installés dehors, et chacun s’assoit sur sa propre couverture dehors.

4. Aller faire une promenade à vélo

Le vélo est une activité qui permet de garder nos distances sans trop y penser! De plus, vous pourriez apporter un petit lunch et terminer cette balade en pique-nique à distance. C’est aussi une belle façon d’aller dire coucou à quelqu’un qui habite loin de chez soi!

5. Faire une séance de yoga extérieure

Toujours dans un parc ou dans la cour, il est possible de suivre un cours de yoga en ligne avec des amis! C’est une belle façon de bouger ensemble pour se motiver, tout en respectant les consignes.

6. Scattergories

Si vous possédez déjà le jeu Scattergories, vous pouvez y jouer à distance si une seule personne s’occupe du dé et du temps, et si vous désinfectez votre jeu avant. Sinon, vous pouvez vous faire une version maison! Vous choisissez des catégories (prénom, ville, morceau de vêtement, etc), puis une lettre, et vous devez trouver un mot par catégorie qui commence par cette lettre. Vous devez faire preuve d’originalité puisque si un ou une de vos ami.es a le même mot que vous, le point est annulé!

7. Camping dans la cour

À compter de lundi le 1er juin, certains terrains de campings vont ouvrir leurs portes à nouveau. Si vous préférez en faire dans un environnement plus contrôlé, rien n’empêche d’en faire dans sa cour! Chacun amène son équipement et le tour est joué. Puis c’est une belle occasion d’observer les étoiles.

8. Faire une randonnée

Marcher dehors, en gardant nos distances, est tout à fait acceptable! On peut en profiter pour aller visiter un beau parc par le fait même. Et si vous êtes plus sportives, transformez votre randonnée en course!

9. Aller au parc à chien

Les parcs à chien sont un autre endroit qui a récemment pu ouvrir à nouveau ses portes. Si vous ou l’un.e de vos ami.es a un chien, vous pouvez vous retrouver dans ces aires clôturées pour discuter à distance tout en prenant l’air!

10. «20 questions» ou tout autre jeu sans matériel

Plusieurs jeux ne nécessitent aucun matériel! Que ce soit des devinettes, mimes ou autres, usez de votre créativité pour vous amuser avec vos BFFs!