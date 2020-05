Les 32 plus beaux maillots de bain des stars à copier cet été

Les vedettes sont souvent à l'affût des toutes dernières tendances, alors pourquoi ne pas s’inspirer d’eux lors de notre prochaine baignade!

On adore quand nos personnalités favorites partagent leurs photos en maillot, surtout pour voler leurs idées de looks.

Voici donc les 32 plus beaux maillots de bain des stars pour s’inspirer un peu:

1. Kylie Jenner

Ce maillot vert fluo fait ressortir le bronzage à merveille! De plus, on adore la texture du tissu, une grande tendance à l’été 2020.

2. Bella Hadid

Bella (et sa frange maison de confinement) «rock» ce maillot qui présente une autre grande tendance de cet été, l’anneau!

3. Tana Mongeau

Qui d’autre que Tana Mongeau pour porter un bikini tie-dye à l’épicerie? Personne! On doit avouer qu’on adore le modèle et ses cordons sur le ventre.

4. Kendall Jenner

La mannequin porte à merveille la mini culotte et elle aime tellement ce maillot, qu’elle lui a dédié un carrousel complet sur Instagram. Et on comprend pourquoi!

5. Cindy Cournoyer

Cindy est rayonnante dans son maillot orange lors d’une séance de surf.

6. Lizzo

Wow! On adore le fait que Lizzo coordonne non seulement son bikini à son masque de protection, mais aussi à ses gants!

7. Lucie Rhéaume

Le doré du maillot de Lucie fait ressortir son bronzage à merveille. De plus, le haut à balconnet est très tendance cette année.

8. Madelaine Petsch

Ce maillot est tellement magnifique qu’à première vue, on dirait une robe de tapis rouge!

9. Addison Rae

L’imprimé léopard sur un maillot de bain, c’est oui! Et on adore la coupe très années 80 que la star de TikTok a choisi.

10. Selena Gomez

La BFF de Selena Gomez a lancé il y a un moment déjà Krahs, une marque de maillots de bain conçus pour dissimuler les cicatrices chirurgicales. Selena y a aussi mis la main à la pâte de signant le design de quelques modèles, dont ce magnifique une-pièce.

11. Tana Mongeau

Parlant de Krahs, Tana a elle aussi déjà porté la marque dans ce modèle audacieux de «cowgirl».

12. Elisabeth Rioux

N’importe quel maillot porté par la «queen» des maillots est magnifique, mais on a un faible pour ce modèle rose! C’est l’une des couleurs de sa marque Ecohoaka qui devrait sortir très bientôt.

13. Milaydie

Rien ne fait autant ressortir un «tan» de voyage qu’un maillot blanc, et Milaydie le prouve!

14. Lili Reinhart

Lili ne publie que très rarement des photos en maillot, mais quand elle le fait, elles ne sont pas retouchées!

15. Gloria-Bella

Ce modèle Hoaka va comme un gant à l’infuenceuse et, bonus, il est coordonné avec le coucher de soleil!

16. Charli D’Amelio

La méga star de TikTok peut porter toutes les couleurs de maillot du monde, mais ce rose flash sera à jamais notre préféré!

17. Dixie D’Amelio

On aime particulièrement le détail sur les bretelles du haut de ce bikini porté par Dixie.

18. Hailey Bieber

On a pas tous la chance d’avoir un sauna à la maison comme Hailey, mais on pourrait bien avoir son bikini!

19. Addison Rae

La TikTokeuse porte toujours les plus beaux maillots de bain, dont ce magnifique modèle en tie-dye.

20. Avani Gregg

Ce une-pièce argenté peut autant être porté en «body-suit» qu’à la plage, et c’est parfait.

21. Gabrielle Marion

Le bleu royal est définitivement la couleur idéale pour la belle brunette.

22. Emy-Jade

L’influenceuse porte à merveille ce bikini coloré de la marque Triangl.

23. Miley Cyrus

Ce maillot Versace n’est pas à la portée de tous, mais on doit avoir qu'il est approprié avec le magnifique décor!

24. Sofia Richie

La jeune femme est pratiquement tout le temps en maillot selon son compte Instagram, mais ce une-pièce chic se démarque.

25. Demi Lovato

Demi ne fait jamais les choses à moitié, elle a même coordonné la couleur de ses cheveux à celle de son bikini!

26. Cassandra Bouchard

La jeune femme prouve qu'un une-pièce noir sera toujours un grand classique.

27. Vanessa Morgan

La star de Riverdale a porté ce maillot bien spécial lors de son «bachelorette party». Les initiales à l’arrière sont celles de son mari!

28. Millie Bobby Brown

Millie a eu une idée de génie, «matcher» son maillot à celui de sa BFF!

29. Rosalie Lessard

Quelqu'un a dit Baywatch? Rosalie prouve que la coupe échancrée est aussi belle sur un bikini, qu'un une-pièce.

30. Vanessa Hudgens

Parlant de maillot une-pièce, que dire de ce modèle noir porté par Vanessa Hudgens?

31. Alanis Désilets

Alanis «rock» ce modèle Hoaka néon.

32. Claudia Tihan

L’influenceuse en est à deux collaborations de maillots avec Salty Bikini et Le Manoir et tous les modèles sont plus beaux les uns que les autres.

