Sephora change son programme de points pour le mieux : voici toutes les nouveautés!

Les membres Beauty Insider vont être contentes des changements qu’a apportés Sephora à son fameux programme de points.

En effet les clientes fidèles peuvent cumuler des points gratuitement simplement en s’inscrivant et ces points sont ensuite échangés contre des produits et des soins en boutique. Avec la crise du coronavirus et les nombreux changements apportés dans l’expérience client, Sephora a décidé d’offrir encore plus d’avantages aux membres de son programme de point.

Les voici :

1. Échanger ses points contre un rabais en argent

Il sera désormais possible d’échanger ses points cumulés en rabais sur ses achats. Pour 500 points, les membres pourront profiter d’un rabais de 10$.

2. Des événements «plus de points»

Sephora va également organiser des événements de magasinage où il sera possible de cumuler des points plus rapidement, de 2 à 4 fois plus de points par achat selon son statut Beauty Insider.

3. Plus d’échantillons à mettre dans son panier

Sephora promet d’augmenter son offre d’échantillons dans le Rewards Bazaar (des échantillons de luxe à échanger contre des points), mais également ceux à ajouter gratuitement à son panier lors de commandes en ligne.

4. Aucuns frais de livraison

Tous les membres Beauty Insider pourront jouir de la livraison gratuite : les membres Beauty Insider de base, dès un achat de 50$, VIB dès 35$ et Rouge sans minimum d’achat.

5. Un accès privilégié à des lancements

Ceux qui sont membres Rouge pourront avoir accès en primeur aux lancements beauté les plus convoités, et ce, dès cet automne.

Ces nouveaux changements au programme de fidélité Beauty Insider entreront en vigueur dès le 29 mai dans les magasins Sephora partout en Amérique du Nord. Si vous n’êtes pas déjà membre du programme de fidélité Beauty Insider de Sephora, vous pouvez vous y inscrire en ligne.