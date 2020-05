Addison Rae dévoile son entraînement de 6 minutes pour des fesses bombées

De passage sur la chaîne Youtube de Kourtney Kardashian, Addison Rae a partagé son «workout» court, mais efficace, pour les fessiers.

La star de TikTok est non seulement une adepte de la danse, comme on peut voir dans ses vidéos, mais de plusieurs sports comme le volleyball, la balle molle et la gymnastique.

Elle est donc une athlète complète qui s’entraîne régulièrement!

Durant le confinement, Addison s’entraîne à la maison surtout avec son père, ou seule, et elle en fait parfois 2 par jour.

Sa routine pour les fesses ne dure que 6 minutes, mais c’est assez de temps pour que cela brûle dans nos muscles!

Voici donc comment recréer l’entraînement maison pour les fesse d’Addison Rae:

1. «Donkey kicks» pendant 30 seconde avec la jambe droite, puis 30 secondes jambe gauche.

capture d'écran youtube

Pour faire un «donkey kick», on se place en position de la table sur les genoux et les mains, puis on «kick» notre pied vers l’arrière et le haut.

2. «Fire hydrants» pendant 30 secondes jambe droite, 30 secondes jambe gauche.

L’exercice du «fire hydrant» (borne fontaine) se fait aussi en position de la table. En pliant la jambe à 90 ̊, on lève le genou sur le côté... comme un chien qui fait pipi sur une borne fontaine!

3. Fire hydrants en extension pendant 30 secondes jambe droite, 30 secondes jambe gauche.

Dans cette version du fire hydrant, on élève la jambe pliée sur le côté, puis on étire la jambe complètement.

Ces 3 exercices répétés l’un à la suite de l’autre donnent donc une séquence de 3 minute. On la répète une seconde fois pour un total de 6 minutes!

Facile comme tout, mais très efficace!

Voyez la vidéo complète juste ici: