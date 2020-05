Ariana Grande ramène cette tendance maquillage louche des années 2000

On connaît Ariana Grande pour son classique look beauté d’oeil de chat avec une lèvre nude, mais ces temps-ci, elle CAPOTE sur le eyeliner blanc.

Oui, oui! Le ligneur blanc, cette tendance des 2000 qui apparaît une fois de temps en temps dans les listes de tendances de l’année, mais qu’on ne sait jamais vraiment comment porter.

Depuis qu’elle a porté le look dans le vidéoclip de la chanson Rain On Me avec Lady Gaga, Ariana semble adorer le look du ligneur blanc.

On peut s’inspirer de la forme graphique qu’elle portait dans le clip, ou de la version avec la ligne flottante sur la paupière qu’elle porte souvent ces temps-ci.

Capture d'écran Instagram @arianagrande

Sinon, une ligne simple au dessus de la classique ligne noire fera l’affaire.

Vous pouvez aussi laisser aller votre créativité et vous inspirer de la série Euphoria en faisant toutes sortes de formes avec le eyeliner!

Voici les meilleures crayons et traceurs liquides blancs qui vont rester en place toute la journée:

Via Sephora

Stila, 29$

Via Sephora

Sephora collection, 18,50$

Via Sephora

Tarte, 28$

via Yves Rocher

Yves Rocher, 12$