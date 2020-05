Cindy Cournoyer et plusieurs autres influenceurs dénoncent l’intimidation sur les réseaux sociaux

L’influenceuse a lancé le #JeDénonce pour mettre la lumière sur l’intimidation via les réseaux sociaux et elle n’est pas la seule à avoir vécu une expérience similaire.

Cindy Cournoyer est toujours inspirante. Que ce soit lorsqu’elle parle de deuil, d’adoption ou d’acné, elle sait toujours comment guider sa communauté avec son positivisme face à des situations difficiles qu’elle a vécues.

Récemment, la jeune femme a vécu de l’intimidation sur les réseaux sociaux, et elle a eu le courage de dénoncer publiquement cette personne, espérant en décourager d’autres.

Tout a commencé lorsque Cindy a fait un live Instagram le week-end dernier durant lequel une personne utilisant un faux compte l’a intimidée au sujet de sa peau. La jeune femme souffre d’acné, un problème de peau commun, mais qui peut engendrer beaucoup de souffrance, et qui touche environ un quart des adultes.

Capture d'écran Instagram @cindycournoyer

Cela lui a fait assez de peine pour qu’elle décide de commander Accutane. Elle a finalement décidé le lendemain d’écrire en privé à la personne pour tenter de lui expliquer comment cela l’a fait sentir, tout en politesse.

Capture d'écran Instagram @cindycournoyer

Capture d'écran Instagram @cindycournoyer

L’intimidateur ou intimidatrice a répondu à Cindy en lui envoyant des insultes, des propos racistes, et même des menaces.

Cindy en a jugé que trop c’est trop, et elle a partagé en Story des captures d’écran de son échange avec la personne qui elle, s’était cachée sous le couvert de l’anonymat en utilisant le pseudo «elisabethriouxfr».

Capture d'écran Instagram @cindycournoyer

Capture d'écran Instagram @cindycournoyer

Suite à cela, Cindy a reçu une foule de témoignages, prouvant que l’intimidation sur les réseaux sociaux est un fléau.

Des personnalités comme Emilie Levesque, Marina Bastarache et Karl Hardy ont partagé soit leur histoire d’intimidation sur les réseaux, ou tout simplement du support pour Cindy.

Capture d'écran Instagram @cindycournoyer

Capture d'écran Instagram @cindycournoyer

Capture d'écran Instagram @cindycournoyer

Récemment, Claudie Mercier a aussi partagé une vidéo dénonçant le type de commentaire insultant ou sexualisant son corps qu’elle reçoit souvent.

Elisabeth Rioux a elle aussi dévoilé en Story le genre de message privé dénigrant qu’elle reçoit.

On se souvient aussi que plus tôt ce printemps, PO Beaudoin avait été intimidé, même par des personnalités publiques, et qu’Alicia Moffet s’était portée à sa défense.

Décidément, l’intimidation est partout, et c’est inacceptable. Soyons gentils les uns envers les autres!