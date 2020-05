Voici l'historique complet de la relation entre Cole Sprouse et Lili Reinhart

Le couple le plus dur à suivre d’Hollywood, Cole Sprouse et Lili Reinhart, se serait à nouveau séparé.

Voici donc l’historique de leur relation, des nouvelles les plus récentes à comment cela a commencé, pour essayer d’y voir plus clair!

Tout sur le couple de Cole et Lili:

25 mai 2020

Une source aurait confirmé au magazine People la rupture entre les deux acteurs de Riverdale. Selon cette même source, leur séparation concorderait avec la pandémie.

«Les choses allaient bien entre Lili et Cole, mais quand le tournage de Riverdale a été annulé à cause du Coronavirus, ils se sont isolés séparément et la distance n’a jamais été bonne pour leur couple», a expliqué la source.

«Quand Cole et Lili sont ensemble tous les jours, les choses vont très bien. Leur relation est très intime et affectueuse, mais les choses deviennent beaucoup plus compliquées quand ils sont loin l’un de l’autre.»

Il y a tout de même un côté positif, selon cette source, ils ne veulent pas voir d’autres gens et prennent tout simplement ce temps séparés pour se concentrer sur eux-mêmes. Ils pourraient très bien revenir ensemble une fois le tournage recommencé. Yay!

20 mai 2020

Skeet Ulrich, qui joue FP Jones dans Riverdale, semble confirmer la séparation de Cole et Lili.

Dans un live Instagram accompagné de sa petite copine, un fan lui a demandé ce qu’il pensait du couple, Skeet a répondu que Cole et Lili «formaient» un beau couple en mettant l’emphase sur le passé.

• À lire aussi: Un acteur de Riverdale aurait confirmé la rupture de Cole Sprouse et Lili Reinhart

4 mai 2020

Lili défend Cole sur Twitter après que celui-ci se fasse attaquer sur la plateforme, puis elle supprime le tout.

20 et 21 avril 2020

Cole Sprouse se défend sur Instagram après que des fans l’accusent de tromper Lili avec Kaia Gerber. Il explique qu’il ne tolérera pas qu’on attaque ses amis à cause de rumeurs non fondées.

Suite à cette histoire, une source avait confirmé que Cole et Lili étaient toujours ensemble malgré le fait qu’ils étaient confinés séparément.

• À lire aussi: Cole Sprouse répond aux rumeurs de séparation avec Lili Reinhart de la meilleure façon

9 février 2020

AFP

À «l'after party» des Oscars, Lili et Cole ne prennent pas la pose ensemble sur le tapis rouge. Cole est plutôt accompagné de son jumeau, Dylan.

Lili est pour sa part toute seule.

AFP

Les fans sont déçus!

5 février 2020

Des fans ont remarqué que Lili et Cole ne se suivaient plus sur Instagram, lançant une autre fois des rumeurs de séparation.

Lili a ensuite expliqué dans une Story que ce n’était qu’un «bug» Instagram et qu’il n’y avait aucune raison de paniquer.

Capture d'écran Instagram @lilireinhart

10 novembre 2020

Cole remporte le prix de d’acteur dramatique de l’année aux People’s Choice Awards.

Lili, qui n’était pas présente à la soirée, a tout de même démontré son support en publiant cette Story sur Instagram:

Capture d'écran Instagram @lilireinhart

On peut y lire «Félicitations à mon choix du meilleur baby». Cute!

27 octobre 2019

Capture d'écran Instagram @colesprouse

Cole Sprouse partage une photo de Lili aux Governor’s Awards sur Instagram pour se «vanter» de sa magnifique petite copine.

12 Octobre 2019

Le couple est photographié en train de s’embrasser après un souper romantique dans un resto de Los Angeles. Tout semble très bien aller pour eux!

13 Septembre 2019

Cole célèbre l’anniversaire de Lili en publiant une adorable photo de couple. La publication a depuis été supprimée du compte de Cole.

4 août 2019

Lili souhaite un joyeux anniversaire à Cole sur Instagram avec un joli poème. La publication a depuis été supprimée.

25 juillet 2019

Le couple partage leur magnifique photoshoot pour le magazine W, au beau milieu de rumeurs de séparation.

Les photos très sexy, ainsi que le fait que Lili écrit «Une source sûre m’indique que vous ne savez rien», semblent nier les rumeurs des journées précédentes.

22 juillet 2019

AFP

Une source semble confirmer la séparation entre Lili et Cole. Selon cette source, ils étaient distants au Comic Con de San Diego.

6 mai 2019

AFP

Le couple est magnifique lors de leur apparition à leur second Met Gala ensemble.

15 mars 2019

Normalement très discret sur leur relation, Cole dévoile la chose la plus romantique qu’il ait faite pour Lili.

Lors d’une entrevue avec le magazine Glamour, il raconte qu’il lui avait préparé une «date» dans une montgolfière! Wow.

7 mars 2019

AFP

Cole et Lili sont #couplegoals sur le tapis rouge lors de la première du film de Cole, Five Feet Apart.

14 février 2019

Cole publie une photo pour souligner la St-Valentin de Lili qui a depuis été supprimée de son compte.

La version de Lili, qui est une autre photo du même «photoshoot», est encore disponible.

22 novembre 2018

Cole semble avoir passé Thanksgiving dans la famille de Lili.

Celle-ci a publié une photo de son copain et son chien en disant «Cette photo me rend heureuse».

9 septembre 2018

Cole publie une photo qui, quoique floue, démontre clairement leur amour. Cela reste une des seules photos de couple encore disponible sur le compte de Cole.

4 août 2018

Lili souhaite joyeux anniversaire à Cole sur Instagram en disant «Bonne fête mon amour». La publication a depuis été supprimée.

23 juillet 2018

Lili publie une photo de Casey Cott (Kevin dans Riverdale) et Cole et les appelle ses «amours». Cute!

7 mai 2018

AFP

Wow! Cole et Lili sont parfaits à leur tout premier Met Gala ensemble. Cela semble être leur façon de confirmer leur relation.

2 avril 2018

Cole Sprouse et Lili Reinhart profitant d’une petite balade en amoureux à Paris. ❤️🇫🇷 pic.twitter.com/yYzthg3Fgy — GOSSIP ROOM (@GossipRoomOff) April 4, 2018

Le couple semble profiter d’une autre vacance romantique, à Paris cette fois! Ils sont photographiés en plein bisou.

1er janvier 2018

Cole Sprouse and Lili Reinhart with a fan today in Hawaii! pic.twitter.com/G9Dbk71zSO — Riverdale News (DAILY) (@_riverdalenews) January 2, 2018

Cole et Lili sont en voyage ensemble à Hawaï pour le Nouvel An.

27 novembre 2017

Cole explique en entrevue qu’il ne va pas confirmer les rumeurs de son couple avec Lili, mais qu’il ne va pas le nier non plus!

Il dit que les parties cachées des relations sont les plus sexy. Ok Cole!

Cet article sera mis à jour au fur et à mesure qu'on en apprend plus sur Cole et Lili.