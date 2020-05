Voici les 5 modèles de sandales qui seront partout cet été

Le beau temps est synonyme de sandales et l’été 2020 nous réserve quelques surprises du côté des tendances de la saison!

C'est sur Instagram, auprès des influenceuses et stars de tous les domaines, qu'on peut voir les tendances qui vont dominer durant les prochains mois.

Voici donc les 5 tendances sandales de l'été 2020:

1. Les «gougounes»

On ne peut plus le nier : les «flip-flops» sont plus tendance que jamais! Ce look classique se marie avec tout dans nos garde-robes : robe d’été, jeans, mini-jupe, pantalons lousses, etc.

On le choisit dans un ton neutre ou encore on opte pour un «pop» de couleur qui ne passe pas inaperçu. À talon haut, ou pas!

via Aldo

Sandale tong Cerinna, en rabais à 35$ chez Aldo.

via Simons

Sandale à petit talon de Who What Wear, 110$ chez Simons.

2. Les sandales lacées à la cheville

Des sandales avec des lacets fins qui entortillent la cheville qui viennent créer un look féminin et délicat comme tout.

De jour, on la porte avec un petit talon et, de soir, on ose la version plus haute!

via Aldo

Collaboration ALDO X Rocky Barnes, 85$ chez Aldo.

via Call it spring

Sandale Tinanova, 50$ chez Call It Spring.

3. Les talons compensés

Celles qui veulent ajouter un peu de hauteur, mais qui détestent porter des talons peuvent compter sur la semelle compensée cet été.

En plus d’être assez cute pour passer lors d'un BQQ ou d'une soirée, elles peuvent facilement être portées dans le cadre d’activités un peu plus sportives selon le modèle choisi.

via La Baie

Sandales Cougar, 100$ chez La Baie.

via H&M

Sandales faux cuir, 40$ chez H&M.

4. La double bride

Les adeptes du confort à tout prix peuvent opter pour un modèle de sandale avec double bride qui est ultra tendance en 2020.

On les porte avec une jolie robe d’été ou encore on opte pour sa version sans talon et on la glisse dans nos sacs de plage pour nos sorties à la piscine, à la mer ou au lac!

via Aldo

Collaboration ALDO X Rocky Barnes, 80$ chez Aldo.

via Simons

Sandales Daelyn de Steve Madden, 60$ chez Simons.

5. L’effet asymétrique

Les sandales prennent de drôles de formes en 2020! En effet, l’asymétrie sera partout, qu’elle se décline en un talon à forme audacieuse, une bride à angle inhabituel ou encore une qui encercle seulement notre gros orteil.

Le plus weird, le mieux!

via H&M

Sandale fuschia, 15$ chez H&M.

via Simons

Sandale à talon Hope de Office, en rabais à 40$ chez Simons.