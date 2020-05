Ce TikTok qui dévoile comment faire sortir les insectes des fraises va vous traumatiser

La dernière tendance sur TikTok est pas mal moins alléchante que le Café Dalgona et les minis pancakes, il s'agit d'un «hack» qui explique comment faire sortir des vers de nos fraises!

On mange des fraises, et autres baies, à longueur d'année, mais jamais autant que l’été. Avec les journées qui se rallongent et les degrés qui grimpent, plusieurs d’entre nous dégustent des fraises comme «snack» ou comme dessert!

Malheureusement pour nous, certaines personnes ont remarqué une nouvelle tendance sur TikTok: faire baigner ses fraises dans de l’eau salée pour faire sortir des insectes qui se cachaient dans le fruit.

Alicia Moffet est récemment tombée sur ces TikToks et a partagé son traumatisme en story sur Instagram! On peut y lire: «Pour vrai... depuis que j'ai vu des vidéos comme ça sur TikTok je suis INCAPABLE de manger des fraises/baies pas lavées. Lavez vos fruits (et vos mains pendant que vous êtes là)»

En gros, les gens ajoutent du sel à un grand bol d’eau tiède, puis font baigner leurs fraises pendant 5 à 30 minutes.

Lorsqu’ils enlèvent les fraises du bol, dans l’eau, ils peuvent voir plusieurs petits insectes qui s’y trouvent.

Cela semble dégueulasse, mais rassurez-vous: ces petits vers sont en fait des bébés de mouches à fruit. On en consomme depuis toute notre vie dans les fruits, mais surtout les baies comme les fraises, framboises, bleuets et mûres. Ils ne sont pas du tout néfastes pour les humains. De plus, même en recréant ces TikToks, il est impossible de se débarasser à 100% des insectes.

Si vous voulez tout de même avoir la paix d’esprit lorsque vous mangez des fraises, vous avez probablement remarqué qu’il existe plusieurs techniques différentes sur le web.

Voici la marche à suivre qui va se débarasser des pesticides et insectes morts, faire sortir la majorité des petits vers, et ne pas rendre vos fraises salées!

Dans un grand bol, mettez 4 parts d’eau pour 1 part de vinaigre, et une bonne pincée de sel.

On laisse les fraises baigner dans la mixture pendant 5 minutes.

On rince abondamment les fraises sous de l’eau coulante.

On laisse ensuite sécher les fraises pendant une heure sur des essuies-tout.

Et, souvenez-vous, il est toujours recommandé de nettoyer ses fruits et légumes avant de les manger. Par contre, il ne faut pas devenir fou avec ces petits insectes qui ne sont pas du tout dangereux pour notre santé.