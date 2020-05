5 idées de beaux «mocktails» d’été à boire sur le bord de la piscine

Avec le beau temps qui est à nos portes, l’envie de se prélasser dehors avec un bon petit «drink» est grande!

Pour vous rafraîchir (et faire des belles photos Instagram), voici quelques recettes de cocktails sans alcool qui sont aussi beaux que bons.

1. Limonade au thé vert de 1 ou 2 cocktails

Selon la créatrice, Rose Simard, c’est le mocktail idéal pour un picnic (à distance la gang!).

La recette:

1 1/2 tasse de thé vert infusé

1/2 tasse de jus de citron frais

1/2 tasse de sirop de miel [ 1 part de miel : 1/2 part d'eau ]

10 rondelles de concombre

10 feuilles de menthe

2. Shirley temple avec une «twist» sur TikTok

https://www.tiktok.com/@ashleyniicollle/video/6815720955168443653?u_code=dbh80kbfi0j1gc&preview_pb=0&language=en&_d=dbh811hd6lb15l×tamp=1590154330&utm_campaign=client_share&app=musically&utm_medium=ios&user_id=6810064357909955589&tt_from=messenger&utm_source=messenger&source=h5_m

Un classique simple comme bonjour, mais avec une petite nouveauté qui change tout!

La recette:

De la glace

Du jus d’orange

De l’eau pétillante

Un «splash» de sirop de grenadine

3. Slush melon-concombre de CaliGirlCooking

Cette blogueuse californienne a trouvé la recette parfaite pour s’hydrater l’été.

La recette pour 2 verres:

2 tasses de melon d’eau en cubes (sans les pépins)

1 ½ tasse de cantaloupe en cubes

3 morceaux de 1 pouce de concombre pelé et coupé en morceaux

Un peu de jus de lime fraîchement pressé

Du club soda

On mélange les fruits, le concombre et le jus de lime dans le mixeur. Une fois que c’est en purée, on ajoute un «splash» de club soda et des tranches de concombre en déco.

4. Mocktail à l’eau de coco de How Sweet Eats

via howsweeteats.com

Ce cocktail délicieux forme, en plus, un arc-en-ciel. Il est donc de circonstances!

La recette:

Remplissez des verres hauts de plusieurs étages de fruits de votre choix, comme des framboises, fraises, cerises, pèches, ananas, bleuets, mûres, mais aussi de la lime et de la menthe.

Une fois que vous avez l’arc-en-ciel idéal, ajoutez environ 4 onces d’eau de coco, et un peu d’eau pétillante de votre choix!

5. Mojito à la mangue de Trois fois par jour

Marilou, qui ne consomme pas d'alcool, a toujours les meilleures recettes de mocktails!

La recette:

Une mangue (fraîche ou surgelée) coupée en cubes.

10 à 12 feuilles de menthe

Glaçons

1 litre d'eau pétillante

Au pied-mélangeur, broyer la mangue avec 4 à 5 feuilles de menthe afin d’obtenir un coulis lisse, puis verser le mélange dans un pichet. Ajouter le reste des feuilles de menthe, quelques glaçons et l’eau pétillante. Remuer, puis servir.

Profitez du beau temps et de vos «mocktails»! Et si vous avez l'âge légal pour boire, rien ne vous empêche d'ajouter votre alcool favoris à ces recettes.