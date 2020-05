Un rappeur québécois fait une chanson en hommage à Elisabeth Rioux

Le rappeur québécois Sam T. a sorti un tout nouveau single intitulé Elisabeth Rioux pour rendre hommage à l’influenceuse et entrepreneure.

Tiré de son album «C’est de Valeur» qui sortira en juin 2020, le single Elisabeth Rioux arrive juste à point pour jouer durant nos barbecues du weekend.

Sam T. vient de la même région qu'Elisabeth, St-Jérome, et il voulait souligner le succès de la femme d'affaires puisqu'il aspire un jour à obtenir une réussite similaire, mais dans l'industrie de la musique. Il va même jusqu'à l'appeler «Reine Elisabeth», un surnom qui lui va à merveille!

Il parle aussi d'où il veut vivre plus tard lorsqu'il atteindra ses objectifs, soit dans un pays tropical, tout comme Elisabeth qui rêve de déménager au Costa Rica.

La chanson, parfaite pour l'été, a un rythme entrainant et des sonorités caribéennes. On s'imagine déjà l'écouter au bord de la piscine en train de se faire bronzer ... dans un maillot Hoaka bien sûr!

Le chanteur voulait apporter un peu de soleil et de joie en temps de confinement, et on doit avouer que c'est réussi!

Écoutez un extrait de la chanson par vous-même juste ici!

La chanson est disponible sur QUB Musique, une plateforme qui met en valeur les artistes d'ici et qui comprend même des playlists de stars!

