Voici le tout premier projet de Charli et Dixie D’Amelio après avoir quitté le Hype House

Peu de temps après avoir annoncé qu’elles quittaient officiellement le Hype House, les soeurs D’Amelio donnent des nouvelles de leur carrière!

On sait maintenant que le prochain défi qui attend Charli et Dixie sera en fait un podcast!

Le podcast sera publié chaque semaine, et va donner des détails exclusifs sur ce qui se passe dans la vie de la famille D’Amelio.

Il fera partie du réseau de diffusion de balados Ramble qui collabore souvent avec des influenceurs, dont Emma Chamberlain et les Youtubeurs Rhett & Link.

Sur leur site web, on peut voir la photo des soeurs, avec la mention «Coming Soon!» (ou «Arrive bientôt») pour indiquer que leur podcast sera bientôt disponible!

Ramble

Charli et Dixie avaient ceci à dire lorsqu’elles ont annoncé la bonne nouvelle: «La majorité de notre contenu dure généralement moins d’une minute, ou seulement quelques secondes, alors ça va être très amusant d’être en mesure de parler avec les fans et de raconter nos vies, et nous sommes excités de faire partie de la famille Ramble!»

On s’attend donc à en apprendre plus sur toute leur famille, et aussi sur comment toute cette aventure sur TikTok a débuté.

On se demande si elles vont oser s’aventurer dans le côté plus «drama» de la célébrité TikTok et en révéler plus sur pourquoi elles ont quitté le Hype House.

Pour Charli qui a récemment obtenu son premier rôle dans un film, un podcast n’est qu’une corde de plus à ajouter à son arc déjà impressionnant!