Tout sur la réouverture des salons de coiffure et d'esthétique au Québec

Le gouvernement du Québec a ENFIN dévoilé son plan à propos de la réouverture des salons de coiffure, d'esthétique et autres lieux de santé corporelle au Québec.

Ces instituts sont fermés depuis presque le début du confinement et plusieurs d’entre nous attendaient avec impatience l’ouverture des salons afin de couper nos cheveux et rafraîchir nos colorations.

Sans surprise, les choses ne seront plus jamais pareilles dans les salons de coiffure du Québec, pour ne pas dire du monde entier, et les clients , tout comme les coiffeurs et coiffeuses, devront s'adapter.

Voici donc ce à quoi vous pouvez vous attendre lors votre prochain rendez-vous chez le coiffeur ou l'esthéticienne:

Date de réouverture des salons de coiffure au Québec

Le gouvernement a annoncé que les salons et instituts de soins corporels ouvraient le 1er juin en dehors de Montréal et la MRC de Joliette. Le tout se fera en deux phases et la date d’ouverture pour la Grande région de Montréal et la MRC de Joliette n’a pas encore été annoncée.

Les salons qui sont situés dans les centre commerciaux pourront ouvrir seulement s'ils ont une porte à l'extérieur.

Mesures d’hygiène supplémentaires prises pour limiter la propagation de la Covid-19

Les travailleurs seront vêtus d'une blouse de protection, ainsi que d'un masque et des lunettes. Il y aura aussi la possibilité de plexiglass entre les postes de travail s'ils sont trop proche les uns des autres.

Pour les clients, on recommande le port du masque artisanal, et il faudra annuler son rendez-vous si on ressent des symptômes. Si on a été diagnositqué, il faut attendre 14 jours sans symptômes avant se rendre en salon. Un guide sera publié sur le site de la CNESST.

Il y aura aussi des marqueurs sur le sol pour favoriser le 2 mètres de distances entre les clients pour attendre à l'extérieur, ou dans une salle d'attente. De plus, le nombre de personne en même temps dans l'établissement sera limité, et tout l'équipement sera régulièrement désinfecté.

Augmentation des prix des services

Bien que ce soit du cas par cas, le coiffeur Stéphane Roy de l’Association Coiffure Québec a révélé en entrevue à Mario Dumont que plusieurs salons du Québec comptent augmenter leur prix, faute de choix.

«La plupart des propriétaires à qui j’ai parlé s’enlignaient pour une augmentation de prix. Les comptables disent qu’on aura une augmentation des dépenses de 10% à 15%. Des salons vont augmenter leurs services de 10%, d’autres vont mettre des frais additionnels sur la facture. Chacun aura sa façon de faire», a-t-il révélé en entrevue.

C’est que plusieurs salons auront à s'équiper de masques, combinaisons et matériels de protection pour ouvrir leur salon au public.

Temps d’attente

Sans surprise, les délais d’attente avant d’obtenir son rendez-vous chez la coiffeuse risquent augmenter. Encore une fois, il s’agit du cas pas cas selon les salons, mais à titre d’exemple, à Toronto, plusieurs salons ne prennent déjà plus de client pour 2020. Il vaut donc mieux contacter son coiffeur, sa coloriste, son esthéticienne, afin de prendre rendez-vous plus tôt que tard.

