La collection de Billie Eilish pour UNIQLO sera votre uniforme de l'été

La chanteuse Billie Eilish s’est associée à l’artiste Takashi Murakami pour une collection de vêtements inspirée par les mangas japonais!

UNIQLO à l’habitude de présenter des collections de t-shirts tout droit tirés de la culture populaire. Sa plus récente gamme est à l’image de la chanteuse la plus populaire du moment, Billie Eilish.

Billie a choisi les designs, en plus d’opter pour une coupe un peu plus lousse, à son image.

Aux images et au logo de Billie s’ajoutent des délicates illustrations signées Takashi Mirakami.

Uniqlo

Uniqlo

Les deux artistes ont déjà collaboré ensemble puisque Mirakami avait créé un vidéoclip animé pour la chanson You Should See Me in a Crown.

La collection de vêtements propose 18 t-shirts pour homme, femmes et enfants. Ils sont vendus à 24,90$ pour les adultes, 14,90$ pour les enfants.

Uniqlo

Uniqlo

Le tout sera disponible dès le 25 mai sur le site de UNIQLO. Ne manquez pas ça!