Justin Bieber a maquillé Hailey en confinement et vous devez voir le résultat

Le couple marié, Justin et Hailey Bieber, documente leur vie en confinement, et le chanteur est en train de se découvrir de nouveaux talents!

AFP

Le 7ème épisode de la série The Bieber's on Watch, qui est diffusée exclusivement sur Facebook Watch, nous a montré Justin, tentant de faire le maquillage de Hailey!

La vidéo débute et on peut voir Hailey être très sceptique des talents de son mari, elle qui a l’habitude de faire affaire avec les plus grands maquilleurs dans le cadre de son métier.

La jeune femme avait choisi au préalable ses produits favoris, et guidait Justin tout au long de l’expérience.

Capture d'écran Facebook Watch

Rapidement, Justin explique que ce n’est pas une capsule «mon chum fait mon maquillage» humoristique, il veut vraiment que Hailey soit contente du résultat!

Celui-ci s’applique avec beaucoup de concentration, et s’étonne parfois de certaines consignes, du genre de «Il faut estomper le bronzeur dans les cheveux!?».

Justin applique même le mascara de Hailey, une tâche pas facile du tout, et réussit haut la main! Il met beaucoup trop d’illuminateur, mais on le pardonne.

Hailey est tout à fait surprise du résultat lorsqu’elle se regarde dans le miroir après environ 10 minutes sans se voir.

Capture d'écran Facebook Watch

«C’est vraiment beau!», dit-elle. Hailey va même jusqu’à suggérer que maquilleur devrait être la nouvelle vocation de Justin.

Capture d'écran Facebook Watch

On doit avouer que le résultat est très naturel et lumineux! Bravo Justin.

Voyez la capsule complète juste ici: