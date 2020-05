Le chum de Noemie Lacerte lui a coupé les cheveux et le résultat est surprenant

Confinement l’oblige, l’influenceuse Noemie Lacerte a dû confier sa longue chevelure à son petit copain Alex Nichols.

On le sait bien, avec les salons de coiffure fermés durant la pandémie, il faut être créatifs.

Plusieurs expérimentent avec des coupes maison, des «bleachs» naturels, ou même des colorations temporaires pour essayer des couleurs plus «funky».

Peu nombreux sont ceux qui osent la coupe de cheveux complète, encore moins des mains de leur petit copain, sauf Noemie Lacerte!

La Youtubeuse et fashionista a documenté le lundi 18 mai son expérience avec la coupe maison, et on doit dire que le résultat est très surprenant!

D’abord en «stories», Noemie a publié une vidéo en disant «Quarantaine got us like»... avec un gif disant «cray cray».

Instagram @noemielacerte

Elle demande ensuite à Alex «montre-moi la mèche», puis elle dévoile la quantité impressionnante de cheveux coupés en riant nerveusement.

Instagram @noemielacerte

Instagram @noemielacerte

Contre toutes attentes, le résultat final est très réussi! Les cheveux de Noemie lui arrivent maintenant à la clavicule, et la coupe semble très droite!

Elle s’est dite elle-même surprise, écrivant «Peux pas croire que c’est @alexandre_nichols qui a fait ça».

Instagram @noemielacerte

Alex aura peut-être un avenir dans le monde de la coiffure!