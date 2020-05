Chase Hudson fond en larmes durant un «live» sur TikTok

Chase Hudson, l'ex de Charli D’Amelio, vit des moments difficiles ces temps-ci, et il n’a pas pu cacher ses émotions à ses fans durant un «live» sur TikTok.

Celui qui vient tout juste de célébrer ses 18 ans le 15 mai a été au centre de plusieurs «drama» dans les derniers mois.

Tout a commencé lorsque la co-fondatrice du Hype House, Daisy Keech, a dénoncé le fait qu’elle s’est sentie forcée de quitter le collectif par Thomas Petrou et Chase Hudson. Elle a aussi indiqué vouloir les poursuivre légalement.

Ensuite, Chase a été accusé d’avoir trompé sa copine Charli D’Amelio par un autre TikTokeur, Josh Richards.

Chase avait tenté de se défendre, mais peu de temps après, lui et Charli avaient officiellement annoncé leur rupture.

Charli ayant de très nombreux fans, Chase, alias Lil Huddy, a reçu énormément de «hate» sur le web. Noah Schnapp de Stranger Things a lui aussi été critiqué après avoir tenté de défendre Chase en disant qu’il était une bonne personne. Noah étant très populaire sur TikTok, il collabore souvent avec les membres du Hype House.

Bref, durant son «live» TikTok fait au lendemain de sa fête, Chase a voulu parler d’intimidation en ligne.

Il a débuté en racontant qu’il avait subi de l’intimidation au secondaire, et que cela l’avait affecté. «Quand j’avais 14 ans, j’ai vécu une période très difficile. À cause de cela, j’ai arrêté de ressentir des émotions. J’étais encore très troublé par un événement tragique qui m’est arrivé lorsque j’étais encore enfant, et cela a recommencé quand j’avais 14 ans.»

La voix étranglée par l'émotion, Chase continue en expliquant qu’il a commencé à être sur les réseaux sociaux à 14 ans, et que cela l’a beaucoup aidé.

«Quand j’étais au secondaire, personne ne se souciait de moi. J’étais marginal et les gens me jugeaient, m’ignoraient, et m’intimidaient. Les réseaux sociaux étaient ma façon de m’évader, et d’y voir des gens qui se préoccupaient de moi et qui m’admiraient, cela m’a beaucoup aidé.»

On croit comprendre que Chase a vécu des moments difficiles durant l’adolescence, au point où il a eu des pensées suicidaires, et que l’amour qu’il a reçu sur les réseaux sociaux lui a sauvé la vie.

Il a continué en disant qu’il allait beaucoup mieux aujourd’hui, et que malgré le fait qu’il se faisait quand même parfois intimider sur les réseaux sociaux, que ses fans lui permettaient de rester fort.

Voyez par vous même le moment touchant juste ici: