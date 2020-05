Les 4 signes astrologiques qui détestent le plus le confinement

Pour certaines personnes, le confinement est particulièrement difficile sur le moral. Et pour ces signes particuliers, c’est encore pire!

En effet, ces signes astro ont des prédispositions de caractère qui les rendent particulièrement vulnérables en période d’isolation. Les personnes nées sous ces signes auront donc eu deux mois assez difficiles.

Voici les signes astrologiques qui ont le plus de difficultés avec le confinement:

4. Vierge

La Vierge est assez rigide et a de la difficulté à s'adapter aux changements constants que l’on a connue lors de l’éclosion de la Covid-19.

Les règles un peu floues, les gens qui ne respectent pas les deux mètres de distance, les changements au sein de leur travail et dans leur entourage : tout cela provoque un réel sentiment d’insécurité et de colère pour ce signe qui aime l’ordre et le train-train quotidien.

3. Poissons

Le Poissons est particulièrement sensible et a tendance à absorber l’énergie qui l’entoure. En ces moments incertains, angoissants et troubles, les Poissons ont de la difficulté à mettre un écran pour se protéger et vont prendre tout à cœur, ce qui peut, à long terme, être très drainant.

Il tombe aussi facilement dans la négativité et a de la difficulté à voir le beau côté des choses en période de crise. Il faut donc un peu secouer le Poissons et le forcer à sortir... au moins de son lit!

2. Lion

Les Lion brillent dans leur cercle social et on tendance à se définir beaucoup par le regard des autres... qui est assez absent ces temps-ci. Le Lion a envie de mettre ses plus beaux vêtements, se coiffer, se maquiller et faire tourner les regards.

Pour satisfaire son besoin d’attention, il va partager des photos #throwback sur les réseaux sociaux ou encore des #OOTD en stories de tenues qu’il aurait aimé porter. Bref, il fait de son mieux pour rester sous les projecteurs malgré la pandémie, même si c’est difficile.

1. Gémeaux

Ce signe purement social vit difficilement la distanciation imposée. Il aime voir ses amis, prendre un verre, jaser autour d’une bonne bouffe : toutes des activités proscrites en temps de confinement.

Il va donc se tourner vers les réseaux sociaux pour s’exprimer et rentrer en contact avec ses proches, mais ces outils, bien que merveilleux, n’arriveront pas à satisfaire l’appétit social des Gémeaux.

Selon votre ascendant, cette description peut ne pas vous ressembler. Découvrez-en plus à ce sujet par ici :