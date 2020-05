Voici 5 TikTok à faire en couple pour tester sa relation

TikTok ne fait pas juste passer le temps en confinement, c’est aussi une façon de s’amuser avec l’élu de notre coeur!

Dans les derniers mois, on a vu plusieurs BFF tester leur amitié sur TikTok en répondant à des questions du type «qui est la plus sensible», «qui va se marier en premier», etc.

Mais maintenant, c’est au tour des couples de suivre ce type de «challenges» sur la plateforme!

Voici donc 5 TikTok à faire pour tester son couple:

1. Les questions de @alanalucier

Ce Q&A créé par @alanalucier comprend des questions à propos du couple. Les participants doivent répondre en pointant eux-mêmes, ou l’autre, tout en gardant les yeux fermés. Les questions sont: Qui est le plus fun, qui cuisine le plus, qui est le plus talentueux, qui est le plus aventurier, qui dépense le plus d’argent, qui embrasse mieux, qui sent «le plus bon», qui aime plus l'autre, qui donne les meilleurs massages, qui va mourir en premier.

2. Les questions de @imrasmus

Un autre quiz, même principe, en gardant les yeux fermés, on répond aux questions suivantes: Qui parle le plus, qui fait les courses, qui est le plus dramatique, le plus athlétique, qui «porte les pantalons» dans le couple, qui est le plus têtu, qui est le plus difficile avec la nourriture, qui se réveille en premier, qui reste éveillé le plus tard, qui est le plus maladroit, le plus drôle, qui fait le plus la vaisselle, qui est le plus sur son téléphone, qui est le plus désordonné.

3. Les questions de @paulnsoph

Même Joe Jonas et Sophie Turner ont répondu à ce quiz! Voici les questions: Qui est tombé en amour en premier, qui est énervant quand il a faim, qui préfère rester à la maison, qui est le plus gâté, qui est le plus souvent de mauvaise humeur, qui ment le plus, qui prend soin de l’autre quand il est saoul, qui est le plus propre, qui texte le plus, qui est «l’alpha», qui a le plus beau sourire, qui aime l’autre le plus, qui veut se marier et avoir des enfants le plus tôt.

4. Le quiz «Life at home»

Cette version est un jeu! Il faut que les deux partenaires répondent la même chose aux questions pour avoir une bonne réponse. Le thème est sur le confinement, et les questions sont: Qui écoute le plus la télé, qui essaye des TikTok, qui dort le plus, qui porte les plus beaux vêtements, qui fait le plus d’exercice, qui cuisine le plus, qui fait le plus de ménage.

5. Le test de balance

Si vous êtes plus sportifs, pourquoi ne pas essayer le «balance challenge»! Il est populaire depuis un moment déjà, et même Alanis et Joël ont tenté leur chance.

Amusez-vous!