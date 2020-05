7 gestes à poser pour que nos cheveux poussent plus vite en confinement

Vous voulez de beaux cheveux longs pour épater la galerie lorsque le confinement sera fini? Certaines actions peuvent vous aider à favoriser la pousse de vos cheveux.

Et comme nous sommes enfermés à la maison, il est d’autant plus facile de faire attention à sa crinière qui vous remerciera en s’allongeant... rapidement!

Voici donc 7 gestes simples pour vous aider à avoir des cheveux plus longs post-confinement:

1. Se laver les cheveux moins souvent

Même s’ils sont nécessaires pour plusieurs, les shampoings ont des effets desséchants sur les cheveux, ce qui peut rendre vos cheveux plus cassants et fragiles. On essaie donc de se laver les cheveux le moins souvent (maximum deux fois semaine) et en cas d'une date sur Zoom par exemple, un peu de shampoing sec vous sauvera la mise!

via Shoppers

Shampoing sec tropical de Batiste, en rabais à 7,99$, chez Pharmaprix

2. Laisser ses cheveux sécher à l’air libre

C’est le moment idéal de donner quelques vacances à votre séchoir à cheveux. On laisse nos cheveux sécher à l’air, avec un produit pour contrôler les frisottis ou encore définir les boucles, selon votre type de cheveux.

3. Utilisez le fer minimalement

Comme vos cheveux sèchent à l’air libre, il est possible que vous ayez quelques mèches folles qui ne veulent pas entrer dans les rangs. Utilisez votre fer au programme de chaleur le moins élevé et SEULEMENT pour coiffer ces quelques mèches rebelles.

4. Laisser tomber la queue de cheval

Si vous avez l’habitude d’attacher vos cheveux souvent, c’est le moment de dire au revoir à l'élastique serré qui vient casser la chevelure, surtout quand on se décoiffe. Si on veut attacher ses cheveux, on opte pour un élastique en tissu qui ne les abîme pas.

via amazon.ca

Élastiques «Ouchless» de Goody, 8$ pour 8, sur Amazon.ca

5. Prendre des suppléments de biotine et de vitamine E

Le confinement est le moment parfait pour adopter une nouvelle routine puisque chaque jour ressemble au précédent. Pensez donc à ajouter à votre alimentation des suppléments de vitamine E et de Biotine qui vont renforcer vos cheveux et en favoriser la pousse!

6. Faire des masques d’huile de ricin

L’huile de ricin est ultra visqueuse et un peu désagréable à appliquer, mais elle fait des miracles pour les cheveux. On l’applique donc en masque, durant la journée, en prenant bien soin de mettre un casque de douche également pour emprisonner la chaleur et bien faire pénétrer l’huile dans la chevelure.

via amazon.ca

Huile de ricin, 15$, sur Amazon.ca

7. Laissez tomber le décolorant et la teinture

Ça va de soi : les décolorants et teintures permanentes défavorisent grandement la pousse de cheveux. On s’assume donc et on laisse nos cheveux naturels obtenir leur moment de gloire!