Fans d’horreur: une série complète inspirée de «The Grudge» arrive bientôt

Si vous aimez les films d’horreur japonais comme Le Cercle et Rage Meurtrière vous allez adorer la série Ju-On : Origins qui s’en vient très bientôt sur Netflix.

Ju-On est une saga d’horreur très populaire au Japon, qui avait été adapté pour l’Amérique en 2004 dans un film terrifiant, Rage Meurtrière (The Grudge).

L’histoire est celle d’une maison hantée par l’esprit vengeur depuis le meurtre d’une femme et de son fils. Dans le film de 2004, une femme déménageait dans cette maison des années après le drame, et on découvrait un peu l’histoire des esprits, mais sans entrer dans les détails.

Pour satisfaire notre curiosité, Netflix lance donc la série Ju-On : Origins qui, comme le titre l’indique, va se baser sur l’origine de ces esprits!

Les 6 épisodes de la mini-série vont se dérouler sur 4 décennies différentes, montrant les différentes personnes qui ont habité cette maison hantée.

Capture d'écran Youtube

On va donc probablement découvrir les événements qui se sont déroulés qui ont causé la malédiction, mais aussi les différentes familles que cela a affectées.

La bande-annonce donne froid dans le dos, voyez pour vous-même:

La série sera en japonais et elle sera disponible dès le 3 juillet. Âmes sensibles, s’abstenir!