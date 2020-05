24 stars qui ont osé se dénuder sur Instagram

Bien qu'Instagram ne permette pas la nudité complète, plusieurs célébrités poussent les règles au max en publiant des selfies olé olé.

Des photos dans le bain, en passant par des séances de bronzage sans haut ou de la lingerie translucide, il y en a pour tous les goûts!

Voici donc 24 célébrités qui ont osé poser nues sur Instagram:

1. Elisabeth Rioux

L'influenceuse a prouvé qu'elle était la queen de la photo de bain, enceinte ou pas.

2. Tana Mongeau

Youtubeuse controversée, Tana adore tester les limites des gens avec son contenu souvent provocateur. Elle est aussi fan des scéances photos en lingerie et utilise des emojis placés stratégiquement pour pouvoir les publier sur Insta!

3. Sofia Richie

La mannequin porte très bien les jeans de la marque Rolla's, pour laquelle elle a dessiné quelques morceaux.

4. Lysandre Nadeau

5. Noah Centineo

Ok, il n’est pas complètement nu, mais bon...

6. Claudia Tihan

L'influenceuse fait souvent des photos coquines avec son petit copain Samuel.

7. Kendall Jenner

La mannequin est clairement à l'aise dans son corps et n'a pas de difficulté à ne rien porter, autant chez elle que dans le cadre de son métier.

8. Kylie Jenner

Avant de se séparer, Kylie et Travis Scott avaient fait une apparition dans le magazine Playboy. Depuis, c'est plutôt avec sa BFF Stassiebaby que Kylie prend la pose.

9. Francesca et Harry de Too Hot to Handle

Les deux amoureux se sont rencontrés dans la téléréalité de Netflix et depuis, ils ne peuvent plus se lâcher!

10. Bella Hadid

Que ce soit un photoshoot en version confinement pour Jacquemus ou un burrito comme chandail, Bella ose souvent!

Notre coup de coeur? Ce bodysuit transparent recouvert de cristaux.

11. Emily Ratajkowski

En fait, c'est plutôt rare de voir la mannequin habillée sur son compte Instagram.

12. Ashley Benson

L'actrice avait partagé ces magnifiques photos en noir et blanc l'année dernière.

13. Cara Delevingne

Étant mannequin, il n'est pas rare pour Cara de prendre la pose nue.

14. Lizzo

La chanteuse avait partagée une photo d'elle avec seule sa longue chevelure pour dissimuler ses parties intimes.

15. Miley Cyrus

On espère que Miley portait de la crème solaire cette journée là!

16. Bella Thorne

Tout comme son ex, Tana Mongeau, Bella ose souvent la photo coquine sur son compte Instagram.

17. Les Youtubeurs Bretman Rock et Nikita Dragun

Les deux BFFs avaient publié ce photoshoot fait à Hawaï pour célébrer leur amitié.

18. Rita Ora

La chanteuse avait montré son tatouage sur le dos avec cette photo sur la plage.

19. Liam Payne

L'ancien membre de One Direction a déjà posé complètement nu pour le photographe Mert Alas.

20. Selena Gomez

En 2014, la chanteuse avait partagé cette photo d'elle, enveloppée par un rideau transparent.

21. Madison Beer

L'influenceuse et chanteuse est une autre fan de la photo dans le bain.

22. Kaia Gerber

Parfois, il est nécessaire d'être sans chandail pour bien montrer nos tatouages, et c'est ce que Kaia démontre avec cette photo.

Wow!