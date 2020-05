Les influenceuses ont trouvé LE meilleur truc pour être productives en confinement

Cela peut être très difficile d’accomplir tout ce qu’on veut dans la situation actuelle de la pandémie, mais ce truc facile venant de nos influenceuses préférées pourrait vous aider!

Vous avez peut-être remarqué une tendance chez plusieurs personnalités québécoises ces temps-ci? Elles publient leur «to do list» de la journée dans leur stories sur Instagram.

Souvent le matin, on peut voir par exemple sur les comptes de Lucie Rhéaume ou Cindy Cournoyer une liste qui ressemble à cela:

Capture d'écran Instagram @cindycournoyer

Dans cet exemple tiré du compte de Cindy, on peut voir un mélange de tâches en lien avec le travail, mais aussi des activités plus personnelles, comme prendre une marche!

Alors, pourquoi est-ce que publier notre plan de la journée en story Instagram fonctionne si bien?

1. Cela permet d’organiser nos idées

Le soir avant d’aller se coucher, ou le matin, écrire tout ce qu’on aimerait accomplir aide à avoir une vision d’ensemble. On peut prioriser les tâches les plus importantes ou celles qui pressent plus, et se faire un plan de match dans notre tête.

2. On peut voir la balance entre le travail et le personnel

Lorsque votre liste est claire devant vos yeux, cela vous permet de voir s'il y a un bon équilibre entre le travail, le plaisir, le repos, l’exercice, et tout ce qui est important pour vous.

Capture d'écran Instagam @gloria_bellaaa

Si vous remarquez un débalancement, vous pouvez ensuite ajuster.

3. On se sent redevable

C’est là où le truc prend toute son importance! En publiant notre plan de la journée sur Instagram, on se sent redevable! C’est comme si nos abonnés devenaient notre boss à qui on a promis d’accomplir un nombre précis de tâches.

Cela aide surtout si vous avez tendance à vous convaincre vous-même que vous pouvez écouter Netflix au lieu de faire votre vaisselle! Si c’est sur Instagram, pas le choix.

4. On peut inspirer les autres

Qui sait, en voyant votre liste de la journée, vous allez peut-être donner le boost de motivation à quelqu’un qui en avait besoin!

N’oubliez pas par contre de ne pas trop vous mettre de pression! Si à la fin de la journée il vous manque une ou deux tâches à accomplir, c’est la vie! Vous pouvez les remettre à demain et tout ira bien.