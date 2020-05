Des photos exclusives de la saison 4 de «13 Reasons Why» donnent naissance à des théories farfelues

Netflix a dévoilé des photos jamais vues de la nouvelle saison de 13 Reasons Why et les fans ont remarqué des détails TRÈS intéressants.

On sait maintenant que la 4ème et dernière saison de 13 Reasons Why sera diffusée à partir du 5 juin 2020.

Les nouveaux épisodes vont sans doute élucider les derniers mystères qui planent sur le meurtre de Bryce qui a été mis sur le dos de Monty, et aussi sur les problèmes de consommation de Justin. On a aussi hâte de savoir ce qu’il va devenir de l’histoire d’amour entre Chloé et Zach, et si les armes de Tyler vont être retrouvées.

On sait aussi que les personnages vont enfin graduer de Liberty High et qu’on va voir leur bal de finissants.

Dans le carrousel de photos ci-dessus, les fans ont repéré plusieurs indices concernant ce qui s’en vient, donnant naissance à des théories farfelues.

Voici tous les indices dénichés dans ces photos:

1. Justin ira en cure de désintox

Dans la première photo, on peut voir plusieurs des personnages qui accueillent Justin. Bien que ce dernier ne soit pas dans la photo, le signe qui dit «Bienvenue à la maison Justin, tu nous as manqué» veut tout dire.

L’explication la plus logique du départ de Justin serait qu’il est de retour d’une désintox pour l’aider avec ses problèmes de consommation. Il pourrait aussi avoir été arrêté par la police, ou bien avoir changé d’école.

On se questionne aussi à savoir qu’elle est la signification des expressions faciales de Clay, Charlie, Tyler, Alex, Tony et Jessica, qui semblent tous confus ou encore étonnés... Par contre, sur une autre photo, ils semblent heureux!

2. Jessica pourrait être enceinte

Dans cette même photo ci-dessus, plusieurs fans ont cru remarquer un ventre arrondi sur Jessica. On ne sait pas si c’est un faux pli dans la robe, mais si c’est le cas, de qui pourrait-elle être enceinte? Dans la saison 3, elle a eu des relations avec Alex et Justin... À suivre!

3. La sécurité sera accrue à Liberty High

Et Jessica ne semble pas apprécier...

4. Ani sera de retour

Malheureusement pour tous ceux qui n’ont pas du tout aimé son personnage. Dans une scène qui pourrait être le bal de finissants si on se fie à leurs tenues, elle est au bras de Caleb, le petit-ami de Tony.

5. Il y aura un nouveau personnage

Il s’appelle Diego Torres et selon Jan Luis Castellanos, l’acteur qui joue le rôle, les fans devraient adorer ce personnage!

6. Zach et Clay seront amis!?

Ceux qui ont pourtant eu de nombreux conflits au fil des saisons semblent partager ici un moment très drôle... On se demande bien à quel sujet!

En tout cas, ça donne encore plus hâte au 5 juin!