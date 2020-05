[Vidéo] Rafaëlle Roy et Joffrey Charles dévoilent TOUT sur leur couple

Les talentueux chanteurs Rafäelle Roy et Joffrey Charles sont en couple depuis seulement quelques mois, se connaissent-ils réellement bien?

Les deux participants de La Voix se sont prêtés au jeu du Couple Challenge pour tester leur connexion amoureuse!

Ils ont répondu à une suite de questions, révélant le film qui les fait pleurer à tout coup, ce qu'ils ont fait de plus romantique l'un pour l'autre, et encore plus!

Voyez leur chimie en pleine action dans cette adorable, et hilarante, vidéo ci-dessus.

*Pour ceux et celles qui les auraient manquées, revoyez nos capsules Couple Challenge avec Elisabeth Rioux et Bryan McCormick, Rosalie Lessard et Nicolas Trépanier, Noemie Lacerte et Alex Nichols,Cassandra Bouchard & Cédric Lemieux et Lysandre Nadeau et Sean Domican.