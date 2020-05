Saturne est en rétrograde et ça pourrait être positif pour une fois

Vous croyiez que les rétrogrades, transits et pleines lunes étaient terminés pour mai? Eh bien non, c’est au tour de Saturne de faire son bout de chemin.

On savait que l’année 2020 n’allait pas être reposante en matière d’astrologie, et les effets se font définitivement sentir.

Récemment, c’est Pluton qui a débuté sa rétrograde, nous lançant dans une période de questionnements et remises en question.

La planète Saturne est la prochaine à faire marche arrière. Sa rétrograde a débuté le 11 mai et elle se terminera le 29 septembre. Mais, contrairement à celle de Mercure, la rétrograde de Saturne pourrait amener du positif.

Voici comment Saturne en Rétrograde va nous affecter:

1. Saturne affecte la productivité

Cette planète, qui régit le signe du Capricorne, représente le travail de la discipline. Quand elle va dans le bon sens, on se sent productifs et motivés!

Par contre, lorsqu’elle rétrograde, donc lorsqu’elle change de direction, ce qui arrive aux 12 mois, on ressent l’effet contraire. Dans les prochains mois, la motivation côté travail et études risque d’être à son moindre.

2. C’est un moment introspectif

Un manque de motivation et de productivité semble négatif à première vue, mais c’est un moment pour ralentir. Durant cette période de 4 mois, nous allons graduellement voir plus clair dans des sphères de nos vies qui ne sont pas en lien avec le travail, comme l’amour.

On risque de voir des couples qui se solidifient et qui passent à la prochaine étape.

3. Saturne passe du Verseau au Capricorne

Durant cette rétrograde, Saturne va quitter le signe du Verseau, qui est orienté vers la communauté et la générosité, pour aller s’installer dans le signe travaillant du Capricorne. Puisque ce transit dure 4 mois, on ne sentira pas les effets dès le départ!

Cela veut dire qu’après des mois à se sentir pas trop productif, quand Saturne va être bien installée en Capricorne en septembre, on va retrouver toute notre motivation et être prêts à prendre d’assaut tout ce qui s’en vient.

4. Cette planète est aussi responsable du karma

Saturne est associée au karma, quand elle est dans sa trajectoire habituelle! Quand elle rétrograde, c’est notre «chance» d’être épargnés par le karma. L’idéal serait de présenter nos excuses et de réparer nos erreurs avant que le karma nous rattrape en septembre!

Cette rétrograde est un petit «reality check» où il faut prendre le temps de reconnaître par nous-mêmes nos fautes.

En gros, Saturne en rétrograde coïncide tout à fait avec la pandémie du moment. Elle nous encourage à accepter la situation et à la voir comme un moment pour ralentir. C’est l'occasion de prendre des forces pour être remplis de motivation et d’énergie en septembre!