Les ruptures de vedettes les plus marquantes de 2020 à date

2020 n’est même pas encore entamée de moitié qu’on a déjà dû dire au revoir à de nombreux couples auxquels on croyait dur comme fer.

Que ce soient des vedettes d’ici ou internationales, plusieurs couples ont pris la décision de se séparer.

Voici donc les ruptures les plus marquantes de 2020 jusqu’à présent:

1. Jessie Nadeau et PH Cantin

Après s’être rencontrés à OD Bali en 2017, Jessie et PH ont lancé leur propre entreprise de cuisine, Végane, mais pas plate. Puis, le 9 mai 2020, les deux partenaires d’affaires ont annoncé officiellement sur Instagram la fin de leur relation amoureuse.

2. Cassandra Bouchard et Cédric

C’est au tout début de l’année que la youtubeuse a annoncé à ses abonnés qu’elle se séparait de son copain de longue date. Toujours honnête sur les réseaux sociaux, Cassandra en a profité pour partager de belles leçons de vie avec ses fans.

3. Timothée Chalamet et Lily-Rose Depp

Les deux acteurs se sont rencontrés sur le plateau de The King en 2018, puis ils ont commencé à se fréquenter discrètement. Sans quelques photos de paparazzis, personne n’aurait su qu’ils formaient un couple! Selon plusieurs sources, ils se sont séparés en avril 2020.

4. Madelaine Petsch et Travis Mills

L’actrice de Riverdale s’est séparée de son copain de plus de trois ans, le musicien et acteur Travis Mills. Ils ont annoncé la triste nouvelle le 20 février dernier, citant leurs vies très occupées comme l’une des raisons de leur rupture.

5. Charli D’Amelio et Lil Huddy

Les deux stars de TikTok ont finalement avoué qu’ils ne formaient plus un couple le 14 avril dernier. Les fans s’attendaient à cette annonce depuis que Chase s’était retrouvé au beau milieu de rumeurs d’infidélité envers Charli. Les deux tiktokeurs restent par contre amis.

6. Ashley Benson et Cara Delevingne

À la tristesse générale, Ashley et Cara se sont séparées en mai 2020, après deux ans de vie commune. Elles étaient en confinement ensemble, donc, depuis leur rupture, Ashley aurait déménagé en dehors de leur maison commune. Trop triste!

7. Kiari et Alex-Anne

Les deux participants d'OD Afrique du Sud ont annoncé leur rupture de façon très originale, confinement obligeait. Ils ont publié une annonce en format vidéoconférence le 7 avril, expliquant qu’ils avaient pris la décision de se séparer.

8. Noah Centineo et Alexis Ren

AFP

L’acteur de To All the Boys I’ve Loved Before formait un couple avec l’influenceuse Alexis Ren depuis le début de 2019. Ils ont tout simplement cessé de se suivre sur Instagram en mars 2020, mettant la puce à l’oreille des fans, puis une source a confirmé la rupture.

9. Tana Mongeau et Jake Paul

Après un mariage très médiatisé, les deux youtubeurs ont décidé de se séparer au tout début de l’année 2020. Depuis, Tana a avoué avoir été très malheureuse durant son mariage avec Jake, mais elle va aujourd’hui beaucoup mieux.

10. Vanessa Hudgens et Austin Butler

C’est après pas moins de neuf ans de relation que l’actrice de High School Musical et Austin Butler se sont séparés. La nouvelle est arrivée en janvier 2020, mais plusieurs sources indiquent qu'ils pourraient un jour se retrouver et que ce serait une rupture «pour le moment».

11. Jeffree Star et Nate

Le youtubeur beauté a lui aussi débuté 2020 sur une note triste en annonçant sa séparation d'avec son copain de longue date, Nathan Schwandt. Selon Jeffree, Nate n’était pas en mesure de s’adapter à son mode de vie et à la célébrité.

12. Pete Davidson et Kaia Gerber

L’ex d'Ariana Grande a eu une relation de quelques mois avec la mannequin Kaia Gerber. Le tout s’est terminé de façon amicale, coïncidant avec le fait que Pete devait prendre soin de lui et aller en cure de désintox.

13. Mathieu et Trudy

Un autre couple d'OD Afrique du Sud, celui que formaient les gagnants, cette fois-ci! C’est Trudy qui avait annoncé la nouvelle au début de l’année, laissant entendre qu'ils ne s'étaient pas laissés en bons termes.