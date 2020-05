Qu’est-ce que cela veut dire quand la lune est dans votre signe astrologique?

Si l’astrologie vous intéresse et que vous suivez avec attention les cycles de la lune, vous savez qu’elle se promène de signe en signe. Mais qu’est-ce que cela veut dire?

En gros, la lune complète à chaque mois des cycles de 28 jours autour de la terre. À chaque 2 jours et demi, environ, elle change de signe astrologique. Cela veut dire qu’elle se retrouve alignée dans le ciel avec la constellation qui correspond à un signe en particulier.

Lorsque la lune se retrouve dans notre signe principal à chaque mois, nous pouvons nous sentir particulièrement bien et dans notre élément. La lune donne donc un effet à tous selon le signe dans lequel elle est de passage.

Voici les effets de la lune lorsqu’elle passe dans chaque signe astrologique:

La lune en Bélier

On se sent tous énergisés et très motivés. On a envie de débuter un nouveau projet, commencer un nouveau sport, ou s’attaquer à un de nos buts sur notre «to do list». Par contre, si on ne canalise pas toute cette énergie vers des actions, on peut devenir irritable et impulsifs.

C’est le bon moment pour commencer un projet à court terme puisque lorsque le boost du Bélier s’en va, la motivation nous quitte aussi.

La lune en Taureau

La lune apporte une énergie douce et lorsqu’elle est de passage dans le signe du Taureau elle devient d’autant plus réconfortante. C’est un moment où on a envie de prendre un bon bain chaud, se reposer et se donner un peu d’amour.

La lune en Taureau amène aussi de la chance du côté des possession matérielles, alors c’est le moment de redécorer ou magasiner en ligne!

La lune en Gémeaux

On ressent le besoin de communiquer et socialiser lorsque la lune est en Gémeaux. Cela apporte aussi une énergie légère qui nous donne envie que tout soit simple et facile, mais peut aussi nous rendre un peu agités.

Utilisez cette énergie pour apprendre un nouveau talent ou lire un livre sur un sujet qui vous passionne, c’est le moment parfait pour cela.

La lune en Cancer

Le signe du Cancer est régi par la lune, alors lorsqu’elle passe par là, elle est à la maison! Par conséquent, puisque la lune se sent bien chez elle, nous aussi nous retrouvons avec une envie d’être bien et en sécurité chez soi.

C’est un moment pour une soirée calme à réfléchir et à se pencher sur nos émotions puisqu’on se sent introspectifs.

La lune en Lion

Quand la lune se retrouve en lion, on a tendance à se sentir plus connectés avec l’enfant qui dort en nous. On a envie de jouer et d’être créatifs, sans que cela soit pour un but professionnel ou autre. Juste pour le fun!

Qui dit enfant, par contre, dit aussi émotivité et crises de colère! Alors ce n’est pas le moment de lancer un débat avec un être cher.

La lune en Vierge

À l’image des Vierges, on se sent motivés à être organisés et à notre affaire lorsque la lune s’y retrouve. C’est le genre de journée où on crée des listes et où on écrit enfin dans l’agenda qu’on a acheté au début de l’année.

C’est aussi un moment où on a envie de reprendre notre santé en main, donc le bon moment pour une petite course ou un yoga.

La lune en Balance

Lorsque la lune est en Balance, on ressent une motivation similaire à celle de la Vierge, mais elle se situe plutôt dans notre décor que nos tâches. On a envie de faire le ménage de notre chambre pour qu’elle soit belle plutôt qu’organisée.

C’est aussi un moment où on se sent diplomate et où il est idéal de tenter de régler un conflit avec un être cher, ou donner des conseils à quelqu’un qui en a besoin.

La lune en Scorpion

La passion est au rendez-vous quand la lune est en Scorpion, que ce soit une passion physique, créative, ou autre. C’est aussi un moment émotif, propice à l'introspection et à changer de mauvaises habitudes.

C’est aussi un moment sexy, alors attendez-vous à ce que la flamme brûle de façon très intense durant ces quelques jours!

La lune en Sagittaire

On se sent particulièrement optimiste lorsque la lune est en Sagittaire. On est généralement plus motivés et spontanés, alors ce n’est pas nécessairement le moment de prendre une décision qui impactera vos vies à long terme!

Le Sagittaire est régi par Jupiter, la planète chanceuse, alors c’est un moment opportun pour prendre des risques.

La lune en Capricorne

L’énergie est pratiquement opposée à celle du Sagittaire lorsque la lune est en Capricorne. Au lieu d’avoir envie d’être spontanés, on réalise tout d’un coup l’importance de la planification et du travail.

Cela peut être un moment un peu déprimant où on ne fait que travailler, mais éventuellement on est reconnaissant de ce qu’on a accompli durant ce temps.

La lune en Verseau

On réfléchit plus lorsque la lune est en Verseau, et on rationalise nos décision avec notre tête plutôt que notre coeur. Cela nous ouvre à essayer de nouvelles choses et à être plus créatifs, c’est donc le temps parfait pour un «brainstorm» par exemple!

Cela peut par contre être un moment où on a plus de difficulté à suivre un horaire, alors ne perdez pas le focus!

La lune en Poissons

On est dans la lune quand la lune est en Poissons! On se perd dans nos rêves et fantasmes et cela donne beaucoup d’énergie créative. C’est plus le moment de dessiner que d’entreprendre un projet qui demandera concentration et travail assidu.

On a envie de se retrouver seuls durant ce moment alors nos proches peuvent avoir l’impression d’être délaissés.