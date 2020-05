Jessie et PH d'OD Bali annoncent leur rupture

Jessie Nadeau et PH Cantin, qui sont ensemble depuis qu'on les a connus à OD Bali en 2017, ont annoncé leur rupture.









Dans une publication sur Instagram datant de samedi soir, Jessie annonce qu'elle et PH n'habitent plus ensemble depuis tout récemment.

«C’est important pour moi d’être transparente avec vous... P-H et moi ne formons plus un couple à proprement parler. Nous n’habitons plus ensemble depuis tout récemment. Par contre, on se parle encore chaque jour. Nous sommes encore partenaires, et allions encore nos forces afin de démocratiser le véganisme. Ce qu’on a bâti ensemble compte énormément pour nous et va bien au-delà de ce qui se passe ou pourrait se passer dans notre vie personnelle.»

De son côté, Pascal-Hugo, 29 ans, s'est confié en stories:

«Les dernières semaines ont été très difficiles. Jessie et moi avons décidé de nous séparer. Notre relation, que vous avez suivie depuis le début, a évolué, s'est transformée, et n'était plus une relation amoureuse. J'aime encore Jessie, et ça restera [...]»



Après son passage à Occupation Double Bali en 2017, le couple était également en partenariat d'affaires. En plus d'un blogue culinaire, PH et Jessie ont fait paraître un livre de cuisine végane et se sont lancés dans la production de plats congelés.