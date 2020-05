Est-ce que la pandémie joue avec notre cycle menstruel?

Avez-vous remarqué un changement dans vos règles depuis le début de la pandémie? Vous n’êtes pas seules!

On s’attendait à ce que la pandémie bouleverse notre quotidien, incluant notre sommeil et nos habitudes alimentaires, mais pas à ce qu’elle ruine aussi notre cycle menstruel!

Plusieurs personnes qui ont des menstruations ont noté des changements durant cette période de confinement. Que ce soit un retard inhabituel, un cycle moins ou plus long que normalement, ou une abondance différente, rien n’est pareil.

Si vous avez la panique facile lorsque votre cycle change, cela peut être très stressant de voir sur votre application ou votre calendrier les jours de retard qui s’accumulent. Et parlant de stress, selon des experts, il pourrait être à l’origine de ce chamboulement.

Pourquoi et comment la pandémie joue sur notre cycle menstruel?

Lors d’une entrevue avec Refinery29, Mary Jane Minkin, docteure spécialisée en gynécologie à l’université de Yale, a dit que le stress peut énormément affecter notre cycle. Elle explique qu’en ce moment, nous en ressentons beaucoup plus qu’à l’habitude!

En plus de notre vie et nos plans qui sont chamboulés, nous sommes stressés par notre futur, nos études ou notre emploi, ainsi que notre santé et celle de nos proches.

C’est une situation sans précédent qui cause de l’anxiété et un sentiment d’impuissance. Dre Minkin explique que lorsqu’on ressent du stress et de la tension sur une période de temps prolongée, cela déboussole nos hormones, et donc potentiellement notre cycle menstruel.

Dre Minkin ajoute que durant cette période, il est normal de voir des saignements entre les menstruations, et d'avoir un cycle qui dure beaucoup plus longtemps qu’à l’habitude. En fait, lorsque les hormones sont chamboulées, à peu près tout est possible au niveau des menstruations, alors pas besoin de paniquer et de courir à la pharmacie pour un test de grossesse!

Est-ce que le stress est le seul facteur?

Non! Dre Minkin explique qu’il n’y a pas que le stress qui peut avoir affecté votre cycle. En confinement, nos habitudes sportives changent aussi. Certaines personnes s’entraînent beaucoup plus, alors que d’autres ont cessé l’activité physique.

Un changement drastique à ce niveau peut aussi affecter nos hormones et donc, notre cycle.

Finalement, les troubles reliés au sommeil ont aussi un impact sur les hormones. Alors l’insomnie liée au coronavirus qui trouble nos habitudes de dodo peut déboussoler notre cycle menstruel.

Combien de temps notre cycle devrait être chamboulé?

Selon Dre Minkin, après 2 ou 3 cycles, on devrait voir une amélioration dans la régularité. Cela ne va peut-être pas redevenir exactement comme avant par contre, et on pourrait avoir à s’adapter à un nouveau «normal».

Elle précise cependant que si vous saignez pendant plus de 7 jours, ou si la douleur est plus élevée que d'habitude, il est recommandé de contacter son médecin.