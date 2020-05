Découvrez la nouvelle tendance jeans, le «dad jeans»

Dites au revoir aux «mom jeans» parce qu’un autre parent est ici pour dominer les tendances denim ce printemps, le «dad».

Longtemps, le «skinny jeans» a dominé le marché, pour finalement laissé sa place au mom jeans qui est plutôt ajusté à la cuisse, mais tombe droit au mollet.

Le dad jeans apporte le tout à un autre niveau puisqu’il est lousse sur toute la jambe, et assez large.

Pensez aux photos de votre père dans les années 90 pour vous inspirer un peu. Ils sont souvent taille haute, ce qui donne l’impression qu’on a volé les jeans d’un monsieur et qu’on a ajouté une ceinture à la taille pour que ça fasse.

• À lire aussi: Rangez immédiatement vos ceintures : voici l’accessoire étonnant que tout le monde portera cet été

Pas besoin de jeter vos mom jeans tout de même, mais si vous avez envie d’un look plus relax et plus 90’s, le dad jeans est pour vous.

Pour copier le look, voici 5 paires de dad jeans à vous procurer dès maintenant!

Le jean «Nina» de Frank & Oak, en rabais à 59,99$ sur le site.

via Frank & Oak

Le jean surdimensionné «Editor» de Topshop, 90$ chez La Baie.

via La Baie

Jean «daddy» de Zara, 79,90$ sur le site.

via Zara

Jean jambe large de H&M, 29,99$ sur le site.

via H&M

Jean dad de Levi’s, en rabais à 89,95$ chez Simons.

via Simons

Pour encore plus d'inspiration jeans, voici les paires favorites de 31 vedettes québécoises: