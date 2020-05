Selena Gomez va avoir sa propre émission et le sujet est surprenant

La chanteuse Selena Gomez a annoncé qu’elle va animer une émission de cuisine sur la plateforme HBO Max très bientôt!

Surprise, surprise, Selena Gomez n’est pas juste une chanteuse, actrice et femme d’affaires, elle est aussi, apparemment, excellente en cuisine.

Son talent est tel, qu’elle aura sa propre émission de cuisine en 10 parties sur HBO Max, le tout nouveau service de diffusion de HBO qui sera enfin disponible plus tard en mai.

L’idée est née de la passion que Selena a retrouvée pour la cuisine durant le confinement. Dans chaque épisode, la jeune femme va préparer d’excellents plats, tout en suivant les conseils d’un chef célèbre, à distance bien sûr.

Lors de l’annonce, Selena a dit ceci: «J’ai toujours été très vocale à propos de mon amour de la nourriture. On m’a demandé des centaines de fois en entrevue qu’elle autre carrière j'aimerais avoir, et j’ai répondu à chaque fois que cela aurait été amusant d’être chef.»

Elle précise toutefois ceci: «Je n’ai pas de formation par contre! Comme plusieurs, en confinement à la maison, je me retrouve à cuisiner beaucoup plus et à expérimenter dans ma cuisine.»

En plus de montrer Selena qui cuisine et partage ses trucs ainsi qu'un chef qui dévoile ses secrets, chaque épisode va mettre en lumière un organisme de charité en lien avec la nourriture.

Selena va aussi agir à titre de productrice de la série, un domaine dans lequel elle a de l'expérience puisqu'elle a produit 13 Reasons Why ainsi que le documentaire Living Undocumented pour Netflix.

On ne connaît pas encore le titre de l’émission, mais elle sortira cet été sur HBO Max. La plateforme sera disponible dès le 27 mai.

À suivre!