16 couples de célébrités étranges qu’on avait oubliés

À Hollywood, toutes les célébrités finissent par sortir ensemble, et c’est facile de perdre le fil!

On en vient à oublier plusieurs couples de stars, dont certains étaient des duos très étranges.

Voici 16 couples hollywoodiens dont on avait oublié l'existence:

1. Gigi Hadid et Cody Simpson

AFP

Avant d’avoir un bébé avec Zayn Malik, Gigi a sorti avec Cody Simpson, qui est aujourd'hui le copain de Miley Cyrus, de 2013 à 2015.

2. Vanessa Hudgens et Josh Hutcherson

via Wikipédia

On se souvient tous de la fameuse histoire d’amour entre Vanessa et Zac Efron, mais qu’en est-il de celle avec Josh Hutcherson? Les deux acteurs se sont rencontrés sur le plateau du film Journey 2: The Mysterious Island en 2011 et on eu une courte relation.

3. Miley Cyrus et Dylan Sprouse

Après s’être rencontrés parce qu’ils étaient tous deux des stars de la Disney Channel, Miley et Dylan sont sortis ensemble pendant quelques jours lorsqu’ils avaient 11 ans. Selon Dylan, dès que Miley a vu Nick Jonas, c’était terminé entre eux. Cute!

4. Lucy Hale et David Henrie

L’actrice de Pretty Little Liars a été en couple pendant 2 ans avec David Henrie de Wizards of Waverly Place. Ils sont restés amis après la séparation.

5. Kylie Jenner et Jaden Smith

Getty Images/AFP

En 2013, Kylie a rencontré Jaden, le fils de Will Smith, via sa meilleure amie à ce moment là, Jordyn Woods. Ils ont eu une courte relation, puis elle a ensuite rencontré le rappeur Tyga.

6. Dylan O’Brien et Britt Robertson

Ils ont toujours été très discrets, mais les deux acteurs ont eu une relation de 6 ans après s’être rencontrés sur le plateau de The First Time en 2012. Depuis, Britt aurait eu une courte idylle avec KJ Apa, mais cela n’a jamais été confirmé.

7. Taylor Swift et Taylor Lautner

WENN

La chanteuse et l’acteur de Twilight se sont fréquentés pendant quelques mois en 2009. Après cela, Taylor Swift a dit de Taylor Lautner qu’il était l’un des garçons les plus gentils et attentionnés qu’elle a rencontré.

8. Zachary Quinto et Jonathan Groff

AFP

Jonathan Groff, qu’on connaît de Mindhunter et Frozen, était en couple avec Zachary Quinto de Star Trek entre 2010 et 2013.

9. Penn Badgley et Zoe Kravitz

Mandatory Credit: WENNCHELLA/WENN.com

Avant de se marier et de fonder une famille, celui qui incarne Joe dans YOU a craqué pour la magnifique Zoe Kravitz. Ils se sont séparés en 2013 après 2 ans de vie commune, tout simplement parce que leurs horaires étaient trop chargés.

10. Sebastian Stan et Leighton Meester

Imaginez le Winter Soldier sortir avec Blair Waldorf semble farfelu, mais les acteurs qui incarnent ces personnes ont bel et bien formé un couple! Leur relation dura de 2008 à 2010 après qu’ils se soient rencontrés sur le plateau de Gossip Girl.

11. Ariana Grande et Graham Phillips

Mandatory Credit: WENN.com

La chanteuse n’avait que 16 ans lorsqu’elle a débuté sa relation avec l’acteur Graham Phillips. On connaît celui-ci pour ses rôles dans Atypical et Riverdale, mais lui et Ariana se sont rencontrés parce qu’ils jouaient dans la même comédie musicale. Ils sont restés amis et chantent ensemble parfois!

12. Emma Roberts et Alex Pettyfer

Les deux acteurs ont eu une relation de 1 an après s’être rencontrés sur le plateau du film Wild Child. Emma a ensuite été fiancé à Evan Peters, mais leur relation tumultueuse s’est terminée en 2019.

13. Logan Paul et Chloe Bennet

AFP

L’actrice de Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. a bel et bien sorti avec le controversé Youtubeur pendant quelques mois. Elle a dû défendre sa relation du début à la fin, surtout puisqu’elle était avec lui lors de la controverse au Japon.

14. Demi Lovato et Trace Cyrus

via Twitter

Alors qu’elle n’avait que 16 ans, Demi était en couple avec le frère de Miley Cyrus qui était de 4 ans son aîné. La relation fut brève, mais Demi est restée proche de Miley.

15. Ashley Greene et Joe Jonas

Mandatory Credit: WENN.com

Bien avant Sophie Turner, Joe Jonas et l’actrice de Twilight, Ashley Greene, ont eu une relation d’un an, en 2010. Joe a plus tard avoué qu’il avait perdu sa virginité auprès d’Ashley.

16. Avril Lavigne et Brody Jenner

WENN

Entre 2010 et 2012, la chanteuse et le demi-frère de Kylie et Kendall formaient un couple. Leur amour était si fort, que Brody a le nom Avril de tatoué dans l’avant bras depuis!